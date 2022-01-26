В Казани водитель сбил 51-летнюю женщину и скрылся с места ДТП

Серьезная авария произошла 25 января около 7.00 в Казани. Напротив дома №7 по улице Аделя Кутуя автомобиль сбил 51-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. При этом, водитель не остановился, чтобы оказать помощь пострадавшей, а поспешил скрыться с места происшествия.

В результате ДТП пострадавшая после оказания медицинской помощи отпущена из травмпункта. Личность водителя пока установить не удалось. Его разыскивают автоинспекторы.

Всего за прошедшие сутки в Казани зарегистрировано 222 дорожно-транспортных происшествия, из них 3 происшествия с пострадавшими – наезды на пешеходов. В результате ДТП 3 пешехода получили травмы различной степени тяжести.