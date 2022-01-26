Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата подготовить предложения по усовершенствованию законов после случаев нападения бродячих собак на людей.

В законы необходимо внести механизмы, которые позволят предупреждать нападения животных на людей, в них должна быть система контроля за тем, как власти на местном уровне несут ответственность, сообщается на официальном сайте Следкома.

"Очевидно, что для предупреждения таких случаев требуется ужесточение законодательства как на федеральном, так и региональном уровне", - уточняется в сообщении.

Напомним, вопрос об изменении законодательства в этой сфере возник после чудовищной трагедии в Забайкалье, где собаки убили и обглодали семилетнюю школьницу, которая шла из школы. Ранее свора собак загрызла женщину в Якутске, ее обезображенное тело не сразу удалось опознать.