Будущие энергетики качают больше всех: мобильные привычки казанских студентов

Профиль учебного заведения во многом влияет на активность студентов в сети. К таким выводам пришли аналитики МегаФона, проанализировав мобильный трафик на базовых станциях, обеспечивающих покрытие основных вузов Татарстана.

Самыми продвинутыми интернет-серферами оказались учащиеся Казанского государственного энергетического университета. Будущие специалисты в области энергетики, используют в 1,5 раза больше интернета, чем среднестатистический казанский студент. Меньше всего времени в сети проводят в Казанской государственной консерватории имени Н.Г. Жиганова – объем трафика на одного пользователя здесь в 2 раза ниже среднего по вузам. Судя по всему, во время репетиций концертным исполнителям и музыковедам не до гаджетов.

Самыми разговорчивыми оказались студенты Казанского государственного института культуры, которые на 50% больше остальных пользуются стандартной голосовой связью. Инженеры не так многословны – на 40% меньше времени, чем в среднем по вузам, тратят на звонки учащиеся Казанского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева.

В целом же казанские студенты подтверждают распространенное мнение, что молодое поколение чаще пользуется мессенджерами и соцсетями, чем разговаривает по телефону. Учащийся вуза обычно проговаривает 115 минут в месяц. А вот мобильного интернета тратит около 22 гигабайт. Чтобы не ограничивать себя в мобильном общении, студенты могут воспользоваться 20-процентной скидкой на тарифы линейки #БезПереплат, которую МегаФон предоставляет учащимся колледжей, техникумов и вузов в возрасте от 14 лет. Подключить скидку можно в салоне оператора, предъявив студенческий билет.

Чаще всего на партах в университетах и институтах можно увидеть смартфоны Apple: в пятерке самых распространенных моделей в студенческой среде сразу три «яблочных» гаджета – iPhone 11, iPhone XR и iPhone 7. Также популярны Huawei Honor 10 Lite и Samsung Galaxy A51.

Статистика показывает, что мобильная активность в вузах республики растет, и студенты постепенно возвращаются в аудитории, к традиционному формату учебы. В первом семестре нынешнего учебного года, по сравнению с предыдущим, нагрузка на базовые станции МегаФона, обслуживающие высшие учебные заведения, увеличилась на 23%. Тем не менее казанцы не спешат отказываться и от онлайн-образования, опыт которого приобрели во время пандемии. За последний год трафик на обучающие ресурсы в регионе вырос почти в 5 раз. Особенно популярными стали дистанционные школы английского языка.