В Казани на фото и видео очевидцев попал троллейбус, который отличился дважды: вез человека на крыше и разворачивался на запрещающий красный сигнал светофора. Кадры удивительного зрелища появились в социальных сетях. Сообщается, что все произошло на пересечении улицы Тукая и улицы Татарстан.

В комментариях казанцы предположили, что на крыше находится кондуктор, который придерживает штанги. Таким образом троллейбус просто убирают с дороги, чтобы не мешал движению. Так ли это на самом деле, могут пояснить только в транспортной компании, но от них пока заявлений не последовало.