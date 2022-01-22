29-летний нападающий казанского "Рубина" Джордже Деспотович отстранен от работы с командой на сборах в Турции. Клуб официально объявил, что отправляет футболиста в дубль.

Главная претензия "Рубина" к игроку — травматичность и долгое восстановление. В этом сезоне Деспотович из-за травм пропустил около трех месяцев: в августе он повредил ногу, в октябре — камбаловидную мышцу. И только к концу года Деспотович смог вернуться к работе.

Решение об отправке бомбардира в дубль вызвало негодование в команде и среди болельщиков, отмечает "Спорт Экспресс". Есть версия, что всему виной конфликт Деспотовича со Слуцким после поражения от "Динамо". Говорят, что на сборах тренер и игрок даже не здороваются.

Сам Деспотович уже попрощался с командой:

"Спасибо за все, "Рубин"", - написал он в социальных сетях.