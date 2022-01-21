В Набережных Челнах местный житель обнаружил в квартире труп своей молодой сожительницы. Об этом сообщают "Челнинские известия" со ссылкой на собственные источники.

Мужчина вернулся домой в квартире 47-го комплекса, позвал свою 28-летнюю возлюбленную с порога, но она не ответила. Поначалу мужчина подумал, что девушка спит. Он пытался разбудить ее, но не вышло. Тогда мужчина вызвал скорую и полицию

Медики заявили, что женщина умерла задолго до вызова бригады скорой. Давность смерти приблизительно равна 12 часам. При жизни девушка нередко выпивала, нигде не работала. Сейчас назначены все экспертизы, чтобы установить причины ее смерти.