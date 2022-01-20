У актрисы Веры Воронковой, доставленной накануне в реанимацию одной из клиник в Москве после пожара в квартире, диагностирован ожог 31% поверхности тела.

Как сообщают "Известия", сильнее всего у актрисы пострадали лицо, шея, спина и руки. Также у нее выявлен тяжелый ожог верхних дыхательных путей и термоингаляционное поражение.

Предварительно установлено, что в квартире актрисы вспыхнула новогодняя елка.

Вера Воронкова — российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка России. Получила образование в Школе-студии МХАТ. В числе известных ее работ — сериалы «Предчувствие», «Марш Турецкого», «Каменская-4», «Журов».