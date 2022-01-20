"Макдоналдс" намерен расширить сеть ресторанов в Республике Татарстан. В планах компании на ближайшие 5 лет открыть 12 новых заведений. На это собираются инвестировать более 1 миллиарда, сообщила на итоговом заседании коллегии Агентства инвестиционного развития Татарстана его руководитель Талия Минуллина.

"В течение пяти лет компания "Макдоналдс" планирует открыть еще 12 [ресторанов]. И это создание более 1 тыс. рабочих мест и более 1 млрд инвестиций. 1,2 млрд они пока заявили, но, думаю, эта сумма будет увеличена", - сказала Минуллина, которую цитирует ТАСС.

На сегодня в Татарстане уже действуют 29 ресторанов быстрого питания сети.