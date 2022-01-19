Давид Цаллаев: «Жизнь обычного комика ничем не отличается от жизни обычного человека»

22 января в эфир телеканала ТНТ выйдет сериал «Стас» – семейный стендап-ситком со Стасом Старовойтовым в главной роли, в котором реальные выступления Стаса Старовойтова совместились с сюжетной линией, где смешались комедия и драма. О новом сериале рассказал его продюсер и сценарист Давид Цаллаев – чем жизнь обычного человека отличается от жизни обычного комика, как писался сценарий, и какую роль в сериале играет Владикавказ.

Сериал «Стас» – сериал о жизни комика. Что в нём может особенного откликнуться простому зрителю? И вообще отличается ли жизнь комика от жизни обычного человека?

Да в этом то и суть, что жизнь обычного комика ничем не отличается от жизни обычного человека. Мы умышленно не стали брать индустриальные темы, то есть связанные с подготовкой концертов и ещё какими-то моментами типа написания шуток и так далее. А взяли и показали быт, что он абсолютно такой же, как у людей, которые не занимаются стендапом. Отличается жизнь лишь тем, что у Стаса есть возможность транслировать потом свои мысли залу и зрителям, которые это смотрят. И эта особенность: внутренний монолог каждого человека, когда он сталкивается с той ли иной проблемой, протекает внутри себя или максимум с друзьями, а вот в нашем формате Стас свои мысли транслирует на общество.

Как бы вы обозначили главную тему сериала? Это история о семейных отношениях, кризисе среднего возраста, конфликте семьи и карьеры? Или что-то ещё?

Это сериал о жизни человека, в которой и кризис среднего возраста, и конфликты в семье, и карьера и что-то ещё. То есть нельзя выделить одну тему, потому что каждый человек окружен этими проблемами, этими задачами и об этом как раз сериал.

Как проходили съёмки стендапов? Это записи реальных выступлений Стаса Старовойтова или специально организованные съёмки со сценарным текстом из сериала?

Съемки стендапов происходили классическим образом: как обычный стендап-концерт, но, помимо тем, которые мы включали в сериал, были еще и другие шутки, потому что для зрителей нам очень важно было, чтобы это была записана не массовка, а реальный зритель. То есть концерт собирался таким образом, как будто это выступление цельное с темами, которые были нужны нам для сериала, но есть там и огромное количество материала. Стас проделал феноменальную работу!

Как проходил кастинг на роли жены и дочери главного героя? По каким критериям их отбирали? Были ли для них какие-то референсы?

Первым критерием был возраст и нужный нам образ, но основной момент – это общение за кадром. Мы с режиссёром Андреем Элинсоном смотрели, как актёры взаимодействуют, и задавали себе один простой вопрос: Могли ли они в жизни быть парой? И вот Полина отлично вписалась, хотя она даже не прошла первый каст. Мы смотрели других актрис, потом случайно как-то решили пересмотреть еще и попали в десятку! Прямо сошлись все звезды: и как она понимает юмор, и как она может быть строгой, но в тоже время любящей, а не просто злой от той или иной ситуации, то есть основной критерий был взаимодействие в жизни, за кадром, за кулисами. А девчонка наша настолько органичная, она, мне кажется, совершенно с любой парой смотрелась бы отлично.

Расскажите, как родилась идея проекта? Учитывая, что сам Стас Старовойтов тоже числится в качестве автора сценария, то как проходила ваша совместная работа?

Наша совместная работа проходила отлично. И мы со Стасом, и с Андреем Элинсоном очень дотошно подошли к сериалу «Стас». Очень важно участие и режиссера, и главного героя проекта в написании, потому что максимальная вовлеченность, потому что мы, возможно, утрировали немного события, но все, что происходило в сериале, это было со Стасом в жизни, и очень важно было, чтобы темы откликались у Стаса, чтобы они шли от него. Без Стаса, возможно, мы бы написали серии, но они были бы не так близки ему, и он бы не так органично в них смотрелся.

В последнее время проектов про комиков выходит всё больше. Были ли у вас какие-то конкретные референсы при создании сериала «Стас»? Ориентировались ли вы на проект Луи Си Кея или «Я не шучу» с Еленой Новиковой?

Конкретных референсов у нас не было, потому что сериал постоянно менялся. Мы его около трех раз переписывали, переиграли всё, потому что всё больше понимали героев и их действия. И абсолютно ни на никого не ориентировались. Тот же Луи Си Кей, у него не связанные скетчи с действиями, со сценами, а самостоятельные куски. У нас же все вытекает одно из другого, и это было самое сложное – сшить в единую сюжетную канву так, чтобы стендап был смешной, и чтобы сцена была логичная.

Как удаётся совмещать занятия бизнесом и карьеру на телевидении?

Как совмещается бизнес и проекты, я не знаю. Просто все люди разные. У меня чем больше проектов, тем больше я успеваю, чем меньше проектов и дел – тем меньше я успеваю. Я не знаю, как это объяснить.

В сериале есть эпизод, где главный герой оказывается во Владикавказе – вашем родном городе. Как часто вы сами там бываете? Куда обязательно нужно приехать тому, кто впервые оказывается во Владикавказе?

Да-да, одна серия у нас была во Владикавказе. Изначально она планировалась в каком-то городе, даже не помню каком, по-моему, в Перми. Но мы решили перенести её на юг: горы показать, зелень, менталитет. Я очень часто здесь бываю, но что именно посетить, не знаю, потому что слишком много чего надо обязательно увидеть. Тут важно, к кому ты приезжаешь, потому что именно люди делают место, и я всегда очень переживаю, когда кто-то прилетает ко мне на родину, а я отсутствую.

Есть ли у вас в планах продолжение сериала? Или вы уже ведёте работу над новым проектом?

Продолжение сериала планируется. Новый сезон будет с более взрослыми темами. Скажем так, сейчас мы прошлись по бытовым вещам, а в планах у нас чуть глубже уйти в какие-то темы, более по-взрослому хотим рассуждать. Мы прямо сейчас работаем над вторым сезоном.

По сравнению с вашими коллегами по шоу «Однажды в России» вы всё чаще выбираете работу за кадром, а не в кадре. Чем вас привлекает продюсерская деятельность? Что вас в ней вдохновляет? Нет ли у вас желания выйти на сцену со стендапом, например?

Да, я сейчас предпочитаю больше работу за кадром, потому что, во-первых, не считаю себя актером. Это отдельная тяжелая, сложная работа. Организовывать людей у меня получается лучше и мне удобнее и проще наблюдать за процессом со стороны, чем видеть в кадре себя. И гораздо больше проектов можно делать за кадром, чем участвовать где-то как актёр, выполнять какое-то задание сценарное. У меня это не очень хорошо получается. Нужно быть более гибким и более профессиональным актером, а я больше автор и сценарист. Мне больше нравится за кадром.