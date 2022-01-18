Министр здравоохранения России Михаил Мурашко подписал приказ с утвержденным перечнем противопоказаний к прививке от коронавируса. Документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

К противопоказаниям бессрочным отнесли гиперчувствительность к препарату, тяжелые аллергические реакции, перенесенные ранее, тяжелые осложнения после вакцинации - анафилактический шок, судороги, повышение температуры выше 40 градусов, отек.

Временными противопоказаниями теперь считают острые инфекции, которые протекают в средней или тяжелой форме, неинфекционные недуги в острой форме, обострение хронических болезней. В этом случае следует дождаться, пока обострение завершится, и выждать еще 2-4 недели перед прививкой. Временным противопоказанием считаются даже легкое ОРВИ, кишечные инфекции.

Онкологическим больным противопоказаны "ЭпиВакКорона", "ЭпиВакКорона-Н" и "КовиВак".