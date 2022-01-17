В отношении 44-летнего жителя Менделеевска следственными органами возбуждено уголовное дело. Его подозревают в интимной связи с подростком, девочке не было и 14 лет. Мужчину задержали.

Как сообщает KazanFirst со ссылкой на собственные источники, 13-летняя девочка из Нижнекамска приехала ко взрослому в гости. Мужчина, считают следователи, заставил девочку заниматься с ним сексом, он применил в отношении ребенка силу.

Сам задержанный уверяет, что никого не насиловал, он общался с этой девочкой довольно долго, и о ее подлинном возрасте не знал. Он был уверен, что она уже достигла совершеннолетия.

Возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста".