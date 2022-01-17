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Фото: v-kurse.ru

В Татарстане задержали 44-летнего мужчину, которого подозревают в сексе с ребенком

17.01.2022, 16:12 1086 prokazan.ru
В отношении 44-летнего жителя Менделеевска следственными органами возбуждено уголовное дело. Его подозревают в интимной связи с подростком, девочке не было и 14 лет. Мужчину задержали.
 
Как сообщает KazanFirst со ссылкой на собственные источники, 13-летняя девочка из Нижнекамска приехала ко взрослому в гости. Мужчина, считают следователи, заставил девочку заниматься с ним сексом, он применил в отношении ребенка силу.
 
Сам задержанный уверяет, что никого не насиловал, он общался с этой девочкой довольно долго, и о ее подлинном возрасте не знал. Он был уверен, что она уже достигла совершеннолетия.
 
Возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". 
Татарстан Криминал
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13:39, 10.01.2022
Двое мужчин нагло попытались похитить 6-летнего мальчика
10:24, 10.01.2022
Тело расчлененного мужчины в пакетах нашли на территории завода
09:27, 10.01.2022
Женщина заживо сожгла собственную мать и пойдет под суд
09:03, 10.01.2022
Сегодня начал действовать закон о тюремном сроке за превышение скорости
08:29, 10.01.2022
Ждем с нетерпением: заключенный обратился к убийцам и насильникам 5-летней девочки
01:00, 10.01.2022
Более 230 человек погибли на дорогах России в праздничные дни
17:10, 09.01.2022
Депутат Госдумы Щапов предложил повысить налог на сверхприбыль для богатых до 50 процентов
05:00, 08.01.2022
Депутат Госдумы пожелал протестующим казахам-бизнесменам изнасилованных жен
01:00, 08.01.2022
Найдены скелетированные останки одного из самых молодых воров в законе в России
00:01, 08.01.2022
На станцию скорой помощи подбросили убитого мужчину
19:00, 07.01.2022
Школьника доставили в больницу в тяжелом состоянии с осколком бутылки в глазу
12:18, 07.01.2022
Жители Татарстана могут вернуться из Алма-Аты в Казань через Бишкек
11:55, 07.01.2022
Четвероклассник умер в своей квартире при странных обстоятельствах
10:13, 07.01.2022
Мужчина обиделся на оскорбление, убил подругу и выбросил ее тело в колодец
09:29, 07.01.2022
Собака вторые сутки сидит в запертой машине с запененной дверью
05:00, 07.01.2022
Назван симптом рака, который появляется на лице, шее, ушах
00:01, 07.01.2022
Убийцы 5-летней девочки из Костромы снимали комнату в общежитии для интимных встреч
22:00, 06.01.2022
Эксперты рассказали, как вычислить преступника, убийцу, педофила по группе крови
19:00, 06.01.2022
Мужчина подпалил ковер у входа в здание правительства региона в знак солидарности с казахстанцами
12:06, 06.01.2022
Таксист избил женщину, которая не захотела платить ему вперед - перед поездкой
11:55, 06.01.2022
Игрока казанского «Рубина» в пьяном виде выгнали из ночного клуба за дебош
11:20, 06.01.2022
Мужчины, похитившие и убившие 5-летнюю девочку, признались, что хотели выкрасть мальчика
10:55, 06.01.2022
Россия отправила в Казахстан свои лучшие подразделения ВДВ
10:34, 06.01.2022
Изнасиловали и тело - в сумку: МВД обнародовало видео допроса похитивших и убивших 5-летнюю девочку
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Таксист испугался и отказался везти одержимую бесами девушку
05:00, 06.01.2022
Жители Костромы массово потребовали расстрела для убийц и насильников пятилетней девочки
01:00, 06.01.2022
Мать задушила 10-месячную дочь на прогулке и спрятала ее тело в лесу
00:01, 06.01.2022
Один из убийц пятилетней девочки ранее был судим за оборот порнографии
20:00, 05.01.2022
Пропавшую трехлетнюю девочку нашли замерзающей в сугробе
19:00, 05.01.2022
Известный в России профессор-историк захламил квартиру и погиб в куче мусора
13:52, 05.01.2022
Найден убитым бандит, на которого не так давно пожаловались Путину
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Жена прожила с супругом 25 лет, а потом хладнокровно зарезала его ножницами
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Подростки из детского дома угнали авто и попали в жесткое ДТП
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Следователи показали видео из комнаты, где жили похитители и убийцы пятилетней девочки
10:07, 05.01.2022
На звезду Пацанок завели дело за нападение с ножом на собственную мать
09:51, 05.01.2022
Мужчина бросил на морозе трехлетнего сына, чтобы продолжить пьянку
09:03, 05.01.2022
Ребенок внезапно умер, играя во дворе с собакой
08:56, 05.01.2022
Двое взрослых мужчин похитили и жестоко убили пятилетнюю девочку
08:27, 05.01.2022
Академик РАН Лео Бокерия рассказал, где у человека располагается душа
05:00, 02.01.2022
Мигрант едва не изнасиловал мать двоих детей на улице ночью
01:00, 02.01.2022
Мужчина погиб при запуске фейерверка
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Парень зарезал свою девушку, выходящую из лифта
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Муж зарубил жену топором во время праздничного застолья
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В новогоднюю ночь женщину нашли убитой во дворе у мусорки
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В новогоднюю ночь неизвестные подожгли психоневрологический диспансер
11:08, 01.01.2022
Врач предупредила, что новогодние песни очень опасны для психики
10:22, 01.01.2022
В туалете городского парка нашли женщину с перерезанным горлом
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Врачи 23 раза за сутки спасали от смерти одну и ту же женщину
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В лесу обнаружили раздетого ребенка без сознания, Следком расследует дело
05:00, 31.12.2021
Треть россиян считают, что новый 2022 год будет лучше уходящего 2021-го
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Стоимость поездок в такси в 2022 году существенно вырастет
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Главная елка Казани оказалась самой дорогой в России
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Президент России Путин подписал закон о запрете списания соцвыплат банками за долги
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Много ел: хозяин дома убил голодного гостя и сам вызвал полицию
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Женщина заблудилась во время метели и замерзла насмерть
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Лицо вдребезги: подростки жестоко избили на улице взрослого мужчину, который шел с работы
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Женщина, пропавшая 4 года назад, найдена мертвой
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Школьник умер после драки с одноклассником
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Полиция арестовала депутата за изнасилование 14-летней девочки
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Бывшего министра образования приговорили к 5 годам колонии за педофилию
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Возбуждено дело после избиения победительницы шоу Пацанки
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Тушу неизвестного зверя вынесло на берег - ученые не знают, кто это такой
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Думаю, меня хотели убить: полиция отказалась расследовать дело избитой жительницы Казани
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Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
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Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
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Мне терять уже нечего: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
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Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
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Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
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Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
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В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
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«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
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Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
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Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожникипаркуют там грязный снег
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Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
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17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
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Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
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«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
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В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью