В Казани мужчина погиб при пожаре в частном доме в Кировском районе. Дом на Дренажной загорелся в минувшие выходные ночью. В нем проживала семья с двумя детьми. Вспыхнули вещи и мебель на первом этаже двухэтажного строения.

Хозяину дома удалось покинуть горящее помещение, но потом он вернулся, чтобы спасти детей и жену. Он не знал, что соседи уже помогли женщине и детям покинуть дом. Женщина передала детей соседям через окно, а потом выбралась сама.

Мужчина вошел в дом и уже не вышел, его тело обнаружили спасатели, медики не смогли реанимировать казанца.

По факту гибели мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".