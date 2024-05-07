Новости Казани
· 16+ · Алина Алмакаева

Казанцы будут три недели без горячей воды в холодную погоду

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В нескольких домах в Казани 23 апреля приостановили подачу горячей воды из-за проведения гидравлических испытаний на магистральных и квартальных тепловых сетях, а также ремонта тепловодов. Это затронуло здания на улицах Агрономической, Амирхана Еники, Ахтямова, Баумана, Бурхана Шахиди, Бехтерева, Большой Красной, Бутлерова, Ботанической, Вишневского, Габдуллы Тукая, Галиаскара Камала, Дзержинского, Достоевского, Жуковского, Татарстан, проспекте Универсиады и других.

В филиале АО "Татэнерго" - "Казанские тепловые сети" пообещали восстановить подачу горячей воды к 7 мая. Однако, по информации "Вечерней Казани", из-за продления реконструкции тепловода казанцы останутся без воды до 13 мая.

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