Депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с Ura.ru заявил, что в России назрела необходимость законодательного ограничения продажи алкоголя по выходным дням. Хамзаев отметил, что такая мера практикуется в ряде стран и действительно помогает уменьшить количество потребляемого алкоголя.

"Это ограничение продажи алкоголя в выходные, как это работает в ряде европейских стран. Только в барах можно, а в магазинах нельзя", — подчеркнул депутат. Он также призвал повысить возраст продажи алкоголя до 21 года, поскольку это важно "с точки зрения обороноспособности и выживания нации".