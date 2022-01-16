Ученые установили единственную группу крови, которая делает человека несчастным

Группа крови способна оказать влияние не только на физическое здоровье человека, но и на его психическое состояние. С таким заявлением выступили ученые Гарвардского университета, которые провели масштабное исследование.

Гематологи Гарварда установили, что тип крови напрямую влияет на психику и предрасположенность к депрессивным состояниям. Исследовали состояние разных групп пациентов, и установили, что обладатели четвертой группы крови существенно отличаются от всех остальных.

Люди с четвертой группой излишне эмоциональны, это часто приводит к развитию различных заболеваний. Чаще всего носители этой группы страдают от сердечных недугов, у них наблюдаются нервные срывы. Депрессия встречается примерно у 73% людей с четвертой группой.

Наиболее опасным считается сочетание четвертой группы крови с отрицательным резус-фактором. Вероятность развития слабоумия с возрастом у таких пациентов оценивается в 82%.

Анкетирование обладателей разных групп крови показало психотерапевтам, что обладатели четвертой группы чаще других жалуются на дискомфорт, на то, что они чувствуют себя несчастными без видимых внешних на то причин.