В Петербурге на набережной реки Фонтанки случилась массовая драка, но разнимать ее не пришлось. Участников уличного побоища внезапно сбил проезжавший мимо автомобиль.

В социальных сетях очевидцы сообщили, что за рулем машины был один из участников разборки.

В драке принимали участие две молодежных компании. В ходе конфликта одного из участников разборки начали избивать ногами, он уже лежал на снегу. Вот тут и появился автомобиль, предположительно, под управлением товарища избиваемого парня. Он в прямом смысле слова взял драчунов на таран.

В результате один из нападавших разбил голову о заднее стекло машины. После этого автомобиль уехал, а участники конфликта разошлись.