Татарстанец, который лишился обеих ног из-за ошибки нетрезвых врачей, добился суда, и трое докторов Лениногорской ЦРБ оказались на скамье подсудимых, сообщает ТНВ.

Медиков обвиняют в халатности, повлекшей причинение тяжкого вреда здоровью пациента. Их бывший пациент

Юрий Тимошенко поступил в больницу в январе 2017 года с переломом ноги, но выписался из медучреждения без обеих нижних конечностей. Как установило следствие, некроз спинного мозга у десантника развился из-за неверных действий медиков.

Анестезиолог был пьян. Тимошенко ампутировали обе ноги. Но вину медики не признают.

Администрация Лениногорского района РТ помогла Тимошенко купить квартиру и обставить ее мебелью. Также потерпевший получил необходимую ему электрическую коляску. Но каким будет приговор врачам - покажет время.