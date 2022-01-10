Вероятность новой волны стопроцентная: Эксперты прогнозируют рост заболеваемости Covid-19 в Казани

В конце декабря заболеваемость коронавирусом в Татарстане пошла на спад. Сейчас в республике в сутки регистрируют около 100 новых случаев заболевания, в то время, как, например, во второй половине ноября это число составляло больше 250. Но в Европе вновь начался подъем COVID-19, связанный с распространением его нового штамма “омикрон”. Вместе с тем, по информации СМИ, некоторые ученые надеются, что с приходом омикрона пандемия может завершиться.

Так что же нас ждет в 2022 году? Заболеваемость снова будет расти или резко снизится? И можно ли надеяться, что в 2022 году пандемия ковида наконец-то закончится? Разбираемся в этом вопросе вместе с экспертами.

КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ ПАНДЕМИЯ

Хорошая новость - медики допускают, что в наступившем году пандемия может завершиться.

"Конечно, прогнозировать ситуацию по COVID-19, невозможно. Никто не знает, как она будет развиваться. Но что касается таких предположений, что в 2022 году пандемия закончится, существует высокая вероятность этого, - говорит главный инфекционист Минздрава Татарстана, доктор медицинских наук Халит Хаертынов. - Потому что, хотя штамм “омикрон” и более заразный, по сравнению с дельта-штаммом, он вызывает более легкие формы заболевания, чем тот же штамм “Дельта”.

Такое сочетание качеств “омикрона” внушает ученым надежду на то, что новый штамм может стать своего рода “вакциной” для населения.

“Я не исключаю, что если штамм “омикрон” окажется мягким, он сам будет служить как вакцина в какой-то мере", - заявил в декабре вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Фото: Юг Times

"Есть такое предположение, что “омикроном” переболеет большое количество людей, хотя при этом нагрузка на стационары снизится. Потому что заболевание будет протекать в более легкой форме, - прокомментировал Хаертынов. - В таком случае мы быстрее выйдем из пандемии. Конечно, будет большая нагрузка на первичное звено здравоохранения, но не на стационары. Это очень важно. Ведь некоторые больные нуждаются в респираторной поддержке, а такие ресурсы ограничены".

Кандидат биологических наук, микробиолог, доцент КФУ Павел Зеленихин подтверждает, что “омикрону” приписывают свойство вызывать более легкое течение. Правда, он лично в этом не уверен и отмечает, что пока еще преждевременно делать какие-то выводы по этому поводу.

“Серьезных, заслуживающих доверия данных на этот счет в литературе я пока еще не встречал. Вроде есть какие-то наметки, что “омикрон” менее тяжелый, чем “дельта”. Но на самом деле не такой уж он и легкий. Однако хороших статей по этому вопросу нет”, - говорит микробиолог. - “Но то, что он более заразный, - это 100 %”.

Хаертынов не исключает, что пандемия может завершиться до лета. Говоря об этом, он вспомнил о пандемии “испанки”, продлившейся два года (а мы живем с коронавирусом как раз два года).

У Зеленихина уже не такие оптимистичные прогнозы. По мнению эксперта, новая инфекция останется с нами еще надолго.

“Этот вирус однозначно навсегда с человеком”, - говорит Зеленихин. - “Мы можем перейти к его контролю при помощи своевременной вакцинации, когда ее наладим. А сейчас пока это все еще работает в режиме форс-мажора”.

УДАСТСЯ ЛИ ВЗЯТЬ ПОД КОНТРОЛЬ СИТУАЦИЮ С КОВИДОМ

Более того, по мнению микробиолога, в ближайший год нам не удастся не только что победить пандемию, но даже просто взять под контроль коронавирусную инфекцию. А все из-за того, что в России не принимают достаточно жестких антиковидных мер, а те ограничения, которые налагаются, часто имеют фиктивный характер.

Фото: "Вести Севастополь"

“Для того, чтобы взять под контроль COVID-19, нужно принимать серьезные административные решения, которые не во всех странах могут принимать”, - считает Зеленихин. - “Вот Китай держит инфекцию под контролем. У них вводятся локальные жесткие карантины при обнаружении носителей COVID-19, когда могут наглухо закрыть какой-то микрорайон в городе или отдельный город. А у нас же такого не будет. Или, например, взять Южную Корею. Они тоже справляются с инфекцией. Благодаря тому, что выполняют все санитарно-эпидемиологические требования - правильно носят маски, держат социальную дистанцию и правильно подходят к вакцинации. Там накопили достаточное количество вакцин и за полгода провакцинировали достаточное количество населения”.

Эксперт подчеркнул, что эпидемиологическая обстановка во многом будет зависеть от темпов вакцинации, а кроме того (что немаловажно) - и ревакцинации, поскольку со временем антитела к ковиду у человека исчезают.

НОВЫЕ ШТАММЫ

Кроме того, на ситуацию по коронавирусу влияет и много других факторов - например, новые штаммы, которые могут появляться. По словам Зеленихина, у мутаций вирусов два критерия отбора - в сторону большей заразности и в сторону ослабления патогенности ( то есть степени опасности для здоровья). Причем первый значительно сильнее. Поскольку пока мы не видим, чтобы новые штаммы становились значительно слабее, но видим, что они зачастую распространяются гораздо быстрее своих предшественников.

Фото: newday-clinic.ru

ПРОГНОЗ НА БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ

В одном опрошенные эксперты сходятся - в ближайшее время нужно ожидать роста заболеваемости.

"Я думаю, что вероятность новой волны COVID-19 в России стопроцентная, - говорит Зеленихин. - К весне у нас будет пик. Тут никаких сомнений нет. Европа выходит на пик заболеваемости сейчас. У нас это будет через месяц".

"Подъем заболеваемости неизбежен, - отмечает Хаертынов. - Потому что в Европе отмечается ее рост, вызванный новым штаммом “омикрон”. И рано или поздно он придет и к нам. Разница между ростом заболеваемости в Европе и в России составляет 1,5 - 2 месяца. Если у них это началось в декабре, то к нам может прийти где-то в конце января - в феврале".