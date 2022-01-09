Врач рассказала, почему нельзя оставлять без внимания онемение конечностей

Онемение рук и ног может свидетельствовать о рассеянном склерозе, ревматоидном артрите или нейропатии. Об этом заявила врач-терапевт Ирина Ескова.

«Так, при сахарном диабете, рассеянном склерозе, при ревматоидном артрите развивается нейропатия — когда страдают нервные корешки. Она может быть обусловлена чрезмерным употреблением алкоголя. При нейропатии поражаются и верхние, и нижние конечности, и страдают обе конечности», — цитирует “Пятый канал” Ирину Ескову.

Поэтому при частом онемении конечностей врач рекомендует обратиться к врачу.

Этот симптом может также сигнализировать о заболевании артериальных сосудов нижних и верхних конечностей — облитерирующем эндартериите и болезни Рейно. При второй чаще всего поражаются пальцы кистей и стоп, когда на холоде они синеют. Если вовремя не начать лечение, может развиться гангрена.

Онемение развивается и у людей, работа которых связана с нагрузкой на кисти рук. Также им могут сопровождаться заболевания позвоночника. Еще одна причина заключается в отравлении солями тяжелых металлов или ранее перенесенных инфекциях.

Кроме того, онемение и слабость конечностей могут говорить об инсульте, сообщила врач-невролог и заведующая неврологическим отделением для больных острыми нарушениями мозгового кровообращения ФГБУ «Федеральный центр мозга и нейротехнологий» Аминат Долова. Признаками бессимптомного инсульта также являются нечеткая речь, нарушение зрения и появление косоглазия.