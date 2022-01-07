Известный российский врач-невролог Игорь Орлов призвал россиян отказаться от привычки резко вскакивать с постели по утрам. Такая привычка создает избыточную нагрузку на кровообращение, что может привести к неприятным последствиям вплоть до летального исхода.

"Резкий переход из горизонтального положения в вертикальное — это нагрузка на кровообращение. Поэтому после того, как вы услышите будильник и наступит процесс пробуждения, нужно ещё на какое-то время остаться в постели и выполнить потягивающие упражнения, размять застоявшиеся мышцы", — пояснил он в интервью радио Sputnik.

У тех, кто резко вскакивает с постели утром, происходит отток крови от головного мозга. Человек может потерять равновесие, упасть, лишиться сознания.