Мужчины, которые признались в похищении, изнасиловании и убийстве 5-летней девочки в Костроме, изначально планировали найти и похитить для тех же целей мальчика, но подходящей жертвы на улице не нашлось, об этом сообщил SHOT со ссылкой на допрос подозреваемых.

Мужчины признались, что хотели найти мальчика, чтобы подарить его одному из своих партнеров для сексуальных утех. "Подарок" они искали около недели, но безуспешно: мальчиков нужного возраста, гуляющих без взрослых, не нашли.

Задержанные признались, что убитую ими девочку обнаружили случайно, увидев ее возле культурного центра на улице Северной Правды, куда ребенок вышел на несколько минут.