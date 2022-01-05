Названа группа крови, обладатели которой имеют невероятные сверхчеловеческие способности

Гематологи и психотерапевты Университета Флориды в ходе совместного исследования нашли ответ на вопрос, какой группой крови чаще всего обладают люди с необычными паранормальными способностями. Оказалось, что больше всего ясновидцев, экстрасенсов, людей с невероятным, почти гипнотическим даром убеждения, провидцев среди тех, у кого четвертая группа крови.

Исследователи говорят, что эти люди по праву могут считаться уникальными - у них невероятная интуиция, которая порой достигает высшей степени, делая человека чувствительным к малейшим возмущениям биополей.

У обладателей четвертой группы крови самая сильная иммунная система, они редко болеют, устойчивы к стрессам, выносливы.

"Это самые мистические и загадочные жители планеты", - заявил доктор Мосахито Наоми, который более двадцати лет вел наблюдения за людьми с разными группами крови, их характером, особенностями и поведением, пишет издание Rsute.ru.

Также исследователи из Флориды отмечают, что самые уникальные сверхлюди рождаются с сочетанием четвертой группы крови и отрицательного резус-фактора.