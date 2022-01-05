В Петербурге погиб известный историк, профессор СПбГУ, автор энциклопедий и научных трудов 71-летний Владимир Яранцев, сообщает KP.RU.

Смерть мужчины наступила в его же собственной захламленной квартире на втором этаже 15-этажного дома на Дачном проспекте. Начался пожар, из которого из-за гор мусора профессор не смог покинуть квартиру. Тело историка нашли на пепелище после того, как пожар потушили.

Жена Яранцева выжила, но получила многочисленные ожоги и в тяжелом состоянии доставлена в реанимацию.

Соседи говорят, что профессор с женой перестали убираться в квартире уже давно, оба болели, плохо себя чувствовали. Некоторые из соседей говорят, что видели, как профессор приносит в дом всякий хлам с улицы.