Погибшим при запуске петарды оказался подполковник полиции

37-летний мужчина, погибший при запуске фейерверка в Захаровском районе Рязанской области являлся подполковником полиции из Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

– Погибшим оказался подполковник полиции, старший оперуполномоченный отдела по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий и незаконной игровой деятельности ОЭБиПК УВД по Восточному административному округу ГУ МВД по Москве, – сказал собеседник агентства.

Как сообщается, мужчина вместе с семьей приехал на праздники к знакомым и во дворе частного дома мужчина решил запустить фейерверк, но во время запуска салюта произошел взрыв, в результате которого он погиб. В органах внутренних дел погибший работал на протяжении 18 лет.