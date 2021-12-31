Потепление, которого ждали: Гидрометцентр Татарстана озвучил прогноз погоды на первые числа января

Первые дни январских праздников ознаменуются долгожданным потеплением. Такой прогноз сделали в Гидрометцентре Татарстана.

Так, уже 1 января пойдет мокрый снег, а днем местами будет бушевать слабая метель. В отдельных районах республики образуется гололед. Минимальная температура воздуха ночью опуститься до -6..-11˚, а максимальная температура воздуха днем поднимется до -2..-7˚. Опасайтесь гололедицы.

2 января днем ожидается сильный снегопад и метель. Минимальная температура воздуха ночью опустится до -4..-9˚, а максимальная температура воздуха днем поднимется до -1..-6˚.