В Казани у центра семьи "Казан" была замечена полуголая девушка в образе героя легендарного мультфильма - Гринча. Очевидцы сняли смелую девушку, которой явно не страшен мороз, на видео, ролик опубликовал Telegram-канала "КазанДа".

Девушка в красном купальнике и маске Гринча с мешком скакала у центральной елки. Казанцы с юмором отнеслись с героине, отметив, что она удачно выбрала место полуголого перфоманса, "хорошо, что не у мечети".

Неизвестно, какие цели преследовала девушка, очевидцы не исключают, что в таком виде в мороз она вышла либо на спор, либо для съемок ролика в собственный блог.