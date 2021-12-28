«Не Гафуровым единым»: Как и за что задерживали представителей татарстанской элиты

На прошедшей неделе едва ли не весь Татарстан ошарашила новость о задержании и этапировании в Москву 60-летнего ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова. В народе мгновенно начали обсуждать различные версии задержания: либо же экс-заместитель гендиректора «Татнефти» подозревается в коррупционных делах, либо же это этакий сигнал республиканской элите на фоне упразднения в Татарстане должности президента. Чуть позже стало известно, что Гафуров задержан по делу о подстрекательстве к убийству 22-летней давности.



Фото: u-f.ru

На данный момент ректор Казанского федерального университета находится в Москве, где и дожидается предъявления обвинения по своему делу. Ждем новостей и мы, а пока давайте вспомним самые громкие уголовные дела этого года в Татарстане.

Аглям Садредтинов - экс-глава Буинска, экс-министр экологии РТ

Информация о задержании Садредтинова появилась в июле прошлого года. Тогда же стало известно, что экс-министр экологии республики подозревается в причастности к убийству бизнесмена из Буинска Рашида Садыкова, которое было совершено еще в 2003 году, а также в получении взятки на сумму более 600 тысяч рублей период с 2000 по 2006 год за оказание «содействия в приобретении зданий и земельных участков в городе Буинск».



Фото: realnoevremya.ru

А на прошлой неделе пресс-служба прокуратуры Приволжского района Казани сообщила о том, что Садретдинова просят приговорить к 9 годам колонии строгого режима. При этом в прокуратуре также признали смягчающим обстоятельством преклонный возраст подсудимого, а также попросили освободить его от наказания по эпизодам взяток в связи с истечением сроков давности.

Роберт Мусин - экс-глава «Татфондбанка»

В сентябре Вахитовский суд Казани озвучил окончательный приговор для бывшего основного владельца «Татфондбанка» Роберта Мусина — 12 лет лишения свободы с лишением всех государственных наград (медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, медали Республики Татарстан «За доблестный труд» и почетного звания «Заслуженный экономист Республики Татарстан»), а также требованием компенсировать крупный ущерб, который, напомним, измеряется 23 миллиардами рублей.



Фото: tass.ru

При этом по двум эпизодам из шести – незаконной выдаче кредитов фирме «Казанской сельхозтехнике» и «Аида и Д» – суд уголовное преследование из-за истечения срока давности уже прекратил, а время, которое обвиняемый провел под арестом, было вычтено из общего срока. Таким образом, экс-глава «Татфондбанка» уже отбыл более пяти лет из назначенных двеннадцати.

Ильнур Ахметов - экс-глава исполкома Муслюмовского района

Осенью 2020 года в Муслюмовском районе прогремел коррупционный скандал: экс-глава исполкома района и районной палаты имущественных и земельных отношений Ильнур Ахметов был задержан за превышение должностных полномочий. Так, по версии следствия, в период с мая по август 2019 года Ахметов осуществил незаконное списание с казны муниципального образования имущества на 88 миллионов рублей, которое находилось в государственной собственности.



Фото: prokrt.ru

Однако, этой весной весь этот скандал завершился лишь пшиком - дело было закрыто. Бывшего чиновника оправдали и даже выдали право на реабилитацию, а также возмещение морального вреда.

Павел Лоханов - экс-глава татарстанского отделения ФСС РФ

Еще одно громкое дело, которое получило огласку в этом году. Глава отделения ФСС в Татарстане Павел Лоханов был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере от поставщика подгузников для инвалидов. Сообщается, что в деле фигурирует сумма - 4 миллиона рублей. Изначально задержанный полностью отрицал вину, однако, на недавнем заседании по продлению ареста изменил показания и признал свою причастность.



Фото: business-gazeta.ru

В данный момент Вахитовский суд Казани продолжает допрос подсудимых по данному делу, а адвокат Лоханова заявил, что подзащитный признал вину лишь частично и просит переквалифицировать незаконные действия со взятки на покушение на мошенничество.

Ленар Авзалов - экс-глава исполкома Тукаевского района

По делу о липовой побелке деревьев летом прошлого года был задержан руководитель исполкома Тукаевского района Ленар Авзалов. Экс-чиновнику предъявили махинации с бюджетными средствами 16-ти сельских поселений, а также вменили в превышении должностных полномочий. В следственном комитете оценили злоупотребления Авзалова в 4,4 млн рублей. В свою очередь, сам задержанный твердит о невиновности и в данный момент находится на свободе под подпиской о невыезде.



Фото: chelny-biz.ru

Однако, совсем недавно Авзалов вновь дал о себе напомнить, после того как попал в аварию в Муслюмовском районе и скрылся с места происшествия. Бывшего чиновника задержали и арестовали, отправив на несколько суток в изолятор.

Евгений Сергеев - экс-заместитель прокурора Нурлата

И из самого свежего. На прошлой неделе к 7 годам колонии общего режима за коррупцию был приговорен экс-заместитель прокурора Нурлата Евгений Сергеев. Такое наказание было вынесено Черемшанским районным судом Татарстана. Сергеев признан виновным в серии взяток в период с 2018 по 2020 год.



Фото: realnoevremya.ru

Под стражу экс-заместитель прокурора был взят в зале суда. В качестве дополнительного наказания Сергеев лишен классного чина, а также права занимать должности в органах власти в течение трех лет после выхода на свободу. До вступления приговора в силу Сергеев будет находиться в бугульминском СИЗО-3.