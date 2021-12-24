Городской суд в Альметьевске вынес приговор 43-летней местной жительнице, которая стала фигуранткой уголовного дела после того, как села за руль нетрезвой и набросилась на инспектора ГИБДД, который пытался ей помешать.

Все случилось в октябре текущего года. Автоледи остановили сотрудники ГИБДД. Женщина отказалась проходить медицинское освидетельствование и начала буянить: оскорбляла инспектором, а потом руками и ногами ударила одного из стражей порядка.

Свою вину она признала. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.