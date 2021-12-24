Президент РФ Владимир Путин заявил, что готов стать адвокатом Деда Мороза, узнав, что на зимнего волшебника из Великого Устюга подали в суд.

В суд обратился юрист из Петербурга, который 23 года не получает от Деда Мороза исполнения своего желания. Об этой истории Путину рассказал журналист из Вологодской области в рамках прошедшей накануне пресс-конференции главы государства.

"Я тоже юрист из Санкт-Петербурга, есть некоторые совпадения у нас... Могу выступить адвокатом Деда Мороза и напомнить истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам. Пусть он проанализирует свое поведение и найдет то, что мешает Деду Морозу его одаривать к новогодним праздникам. Это будет основная линия защиты", - сказал президент.