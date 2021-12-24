Наверх

Новости Казани и РТ

06:59, 23.12.2021
Суд в Москве арестовал ректора КФУ Гафурова по делу о заказном убийстве - кадры из суда
01:00, сегодня
Путин заявил, что может стать адвокатом Деда Мороза, на которого подали в суд
00:01, сегодня
Стали известны подробности истории с дочерью в Казани, которая держала мать в клетке без еды и воды
15:24, 26.11.2021
Проект Преображение - новый образ для мамы двоих детей
22:00, 23.12.2021
Названа группа крови с самым сильным иммунитетом
20:00, 23.12.2021
Мужчина два месяца жил с пятисантиметровой веткой в глазу
15:59, 30.06.2021
Когда упадут цены на недвижимость?
19:40, 23.12.2021
Число смертей от коронавируса в Татарстане превысило отметку в 1400 человек
10:00, 14.12.2021
Профориентация и новые знания:казанские школьники приняли участие в программе «Введение в профессию»
19:00, 23.12.2021
В Татарстане вынесли приговор учительнице, которая с ножом напала на своего любовника-подростка
15:38, 23.12.2021
Путин поручил обеспечить поддержку многодетных семей после вопроса из Татарстана
15:16, 23.12.2021
УНИКС едва не повторил сказку Рубина: казанцы со скандалом проиграли Барселоне, влюбив в себя Европу
14:26, 01.12.2021
10 готовых образов для девушек на Новый год от казанского стилиста - осталось только выбрать
15:01, 23.12.2021
Преподаватели КФУ беспокоятся, выплатят ли обещанную премию в связи с арестом Гафурова
14:41, 23.12.2021
От поздравления студентов до ареста в суде: Как жизнь Ильшата Гафурова поменялась за одни сутки
17:51, 09.11.2021
Корпоратив, за который не стыдно: как казанцы будут отмечать праздники
14:34, 23.12.2021
10 000 таргетированых SMS и красивые номера Tele2 для развития бизнеса
14:30, 23.12.2021
hh.ru: Больше половины татарстанцев предпочли бы корпоративу денежную премию
12:30, 10.12.2021
Баварские дома от 56 тыс рублей за кв.м. - получите скидку 100 000 рублей и теплые полы в подарок
14:27, 23.12.2021
Арестованный ректор КФУ не признает вину в заказном убийстве и просит принести исторические книги
14:16, 23.12.2021
Мужайтесь: в Татарстане похолодает до - 32 градусов
15:56, 07.12.2021
В Казани можно купить квартиру за 20 тыс. рублей в месяц - еще и скидка 500 000 рублей полагается
13:46, 23.12.2021
Банк ЗЕНИТ запустил накопительный счет для клиентов Private Banking
13:44, 23.12.2021
Путин рассказал, почему бы он хотел жить в Казани
10:00, 01.12.2021
6 тысяч пробников духов: как не ошибиться в выборе парфюма и сэкономить на покупке
13:32, 23.12.2021
Ученый совет КФУ составил открытое письмо к Мишустину и Минниханову из-за ареста Гафурова
13:24, 23.12.2021
Бывший депутат отделался штрафом за махинацию с бюджетными деньгами
10:25, 29.11.2021
3 способа экономии денег с помощью Системы быстрых платежей
13:12, 23.12.2021
Шлеп-шлеп-шлеп и не спрашивали: Путин назвал недостаточным уровень вакцинации и вспомнил СССР
12:46, 23.12.2021
билайн бизнес совместно с командой «ИКСАР» впервые в России протестировал промышленные AR очки c 5G
17:41, 08.12.2021
Вот как казанцы за 10 минут могут выбрать подарок своим близким
12:28, 23.12.2021
Обнаруженная в овраге рядом с телом брата голая девочка пережила клиническую смерть
12:08, 23.12.2021
Три человека, включая 4-летнего ребенка, отравились газом в Дербышках
14:49, 14.12.2021
В Новый год по-новому: как за новогодние праздники обновить внешний вид квартиры
11:59, 23.12.2021
Блогерша Инстасамка прилетела в Татарстан для съемок в пиар-ролике местного колледжа
11:47, 23.12.2021
Арестованного ректора КФУ Гафурова исключат из Единой России при одном условии
17:55, 31.08.2021
Теперь казанские девушки привлекают еще больше мужского внимания - вот в чем их секрет
11:34, 23.12.2021
В Татарстане возбуждено дело о невыплате зарплаты строителям автодороги М-12
11:20, 23.12.2021
Семиклассница погибла в ванной из-за смартфона
10:30, 16.06.2021
Попробуйте эти завтраки и узнаете, как изменится ваше настроение
11:15, 23.12.2021
Стрельба в школе, взрыв дома и авиакатастрофа: самые громкие происшествия в Татарстане в 2021 году
11:11, 23.12.2021
Неизвестные украли ребенка и увезли его на машине прямо на глазах у его матери
11:45, 07.06.2021
Неожиданные последствия самых обычных болей: что поможет казанцам избежать проблем со здоровьем
10:59, 23.12.2021
Названы дни в 2022 году, когда парковки в Казани будут совершенно бесплатными
10:52, 23.12.2021
Жильцы дома в Челнах, где прогремел взрыв, готовятся вернуться в обновленные квартиры
13:15, 19.11.2021
Вот на какое жилье могут рассчитывать казанцы
10:49, 23.12.2021
В Казани мужчина нашел в мусорном баке замерзающего щенка, завязанного в пакет с отходами
10:14, 23.12.2021
В Татарстане на трассе столкнулись два легковых автомобиля, мужчина серьезно пострадал
16:26, 29.10.2021
Проект Преображение - стильный образ и новая жизнь после развода для мамы двоих детей
10:05, 23.12.2021
В Татарстане ночью в пожаре погибла супружеская пара
09:53, 23.12.2021
В Татарстане будет построена платная дорога
14:54, 23.07.2021
Домашние животные все чаще болеют: советы, которые помогут предотвратить опасность
09:47, 23.12.2021
В Челнах на четыре месяца перекроют оживленную дорогу: как быть автомобилистам
09:32, 23.12.2021
Кредитный портфель ВТБ в Татарстане превысил 230 млрд рублей
16:00, 07.12.2021
«Ловит даже за городом»: в Татарстане за последний год значительно улучшилось качество связи
09:20, 23.12.2021
Хотел все знать: глава службы безопасности Покровских пекарен в Казани осужден за прослушку
09:17, 23.12.2021
Банк «Открытие»: по итогам 2022 года инфляция замедлится вдвое
07:48, 07.06.2021
Вот что делают казанские невесты, чтобы подготовиться к свадьбе за несколько недель
09:12, 23.12.2021
В Казани хотят расширить Горьковское шоссе до шести полос
08:27, 23.12.2021
Кому храм? Недорого: в центре Казани выставили на продажу здание бывшей Спасо-Преображенской церкви
09:44, 14.12.2021
Огромный выбор мебели для казанцев: вам понадобится 20 минут на поиск подходящего варианта
07:59, 23.12.2021
В Казани дочь долго держала пожилую мать в подъезде без пищи и воды
07:50, 23.12.2021
В ресторане на улице Ямашева в Казани ночью случилась массовая драка
17:55, 29.10.2021
Теперь казанские мамы могут выбрать все для своего ребенка за 20 минут
07:33, 23.12.2021
Двое детей замерзли в овраге, один погиб: задержана их мать
07:23, 23.12.2021
Глава Следкома Татарстана Липский навестил малышку, которую на камеру истязала мать
17:08, 30.09.2021
Готовим зимний гардероб: подсказываем, в чем выходить на улицу чтобы блистать при любой погоде
07:15, 23.12.2021
Сегодня Путин ответит на вопросы, которые волнуют миллионы россиян
06:30, 23.12.2021
Пропавшего несколько дней назад 15-летнего подростка нашли мертвым
17:36, 08.12.2021
Вот что делают казанцы, чтобы сберечь и укрепить свое здоровье
06:00, 23.12.2021
«Снесет волной богатства»: Павел Глоба назвал четыре знака Зодиака, которые разбогатеют в 2022 году
05:30, 23.12.2021
Грузовик переехал семилетнего ребенка, катавшегося с горки
09:00, 16.12.2021
Парк Хаус дарит казанцам MINI COOPER и тысячи классных призов
05:00, 23.12.2021
9-летний школьник-лунатик босиком и в трусах дошел во сне до школы в -22°C
01:00, 23.12.2021
Работник Ленты в Томске спалил гипермаркет из-за сильного нежелания работать
17:58, 31.08.2021
Бары, рестораны и караоке Казани: гид по самым необычным и интересным заведениям города
00:01, 23.12.2021
Сотрудники полиции пытали верующего горячим чайником, чтобы получить пароль от ноутбука
22:00, 22.12.2021
Названа группа крови, менее всего склонная к инфарктам и инсультам
17:31, 23.09.2021
Попробуйте это хотя бы раз: что казанцам нужно успеть сделать этой зимой
20:11, 22.12.2021
В Казани сотрудники ГИБДД гонялись за пьяным водителем “Мерседеса”
20:00, 22.12.2021
В Татарстане изъяли сети браконьеров, длина которых равна расстоянию от Казани до Иркутска
17:15, 13.12.2021
“Только после смерти мужа я осознала, как жить в отношениях” - откровение о трансформации
19:36, 22.12.2021
Знаменитой актрисе выставили счет на 16 миллиардов рублей за неуплату налогов
19:05, 22.12.2021
В Татарстане два мужчины и четыре женщину умерли от коронавируса
09:17, 29.06.2021
Вот что поможет казанцам чувствовать себя активно в зимний период
19:00, 22.12.2021
Мужчине дали срок за то, что он отрезал знакомому половой орган
16:52, 22.12.2021
Ректору Казанского университета Гафурову предъявлено обвинение в заказном убийстве 1999 года
14:28, 22.06.2021
Качество, сервис и цена: гид по стоматологиям Казани
16:16, 22.12.2021
25 семей из Челнов получили сертификаты на материнский капитал
15:46, 22.12.2021
Стало известно, как будет работать городской транспорт Казани в праздничные дни
16:53, 21.09.2021
Кому доверить автомобиль в Казани: гид по автосервисам города
15:46, 22.12.2021
Не дразните Тигра: какие подарки лучше подарить на Новый год, а какие не стоит
15:46, 22.12.2021
Более миллиона фильмов посмотрели клиенты Tele2 за минуты в этом году
10:38, 01.06.2021
Без советских отголосков: названы варианты отдыха для казанцев летом 2021
15:34, 22.12.2021
Мэрия Казани не стала шутить и заковала в блокираторы первых автохамов
15:26, 22.12.2021
Юрист решил отсудить 10 миллионов рублей у Деда мороза за неисполненные желания
08:52, 20.12.2021
Какой вид полов выбрать для дома? Топ-5 популярных напольных покрытий
15:18, 22.12.2021
Задержание ректора КФУ Ильшата Гафурова: что известно и как он был связан с татарстанским криминалом
15:11, 22.12.2021
Минобрнауки РТ направило в районы рекомендации об отмене уроков из-за морозной погоды
14:17, 22.12.2021
«Разобрали, увезли»: заслуженный пилот Смирнов назвал позором пропажу спецсамолетов в Казани
13:57, 22.12.2021
OPEN SPACE MARKET пройдет в Казани уже совсем скоро
13:53, 22.12.2021
МЧС предупреждает: в Татарстан идут 30-градусные морозы и предстоит сложная ночь
13:50, 22.12.2021
Telegram обошел WhatsApp по объёму мобильного трафика в большинстве регионов России
13:38, 22.12.2021
Все было нормально: пресс-секретарь ректора КФУ Гафурова высказалась о ситуации с шефом
13:28, 22.12.2021
В Челнах женщина за рулем иномарки сбила 7-летнюю девочку на пешеходном переходе
13:23, 22.12.2021
В Татарстане на пожаре заживо сгорел 59-летний мужчина
12:52, 22.12.2021
Стало известно, как будет работать налоговая служба в Челнах на новогодних праздниках
12:14, 22.12.2021
В элитном поселке произошла утечка газа
11:28, 22.12.2021
В Челнах приставы требовали долги с умершего человека
06:30, 22.12.2021
Мне пофиг на тебя: Учительница дала пощечину школьнику из-за несданной вовремя тетради
05:30, 22.12.2021
Мужчина умер в свой день рождения, пытаясь устроиться на работу
19:12, 21.12.2021
В Челнах накануне Нового года увеличилось число краж из магазинов
18:45, 21.12.2021
Ветеран Великой Отечественной войны Иван Канидиев из Челнов отметил вековой юбилей
15:58, 21.12.2021
Полицейские задержали аферистов из Пензы, которые выдавали себя за проституток
15:18, 21.12.2021
32-летний челнинец проиграл на ставках 700 тысяч рублей
14:18, 21.12.2021
Стойкий запах дыма и фекалий, романтика!: Челнинцы возмутились туалетом без стенок в местной школе
12:49, 21.12.2021
Детям подарки, родителям - телевизор: В Набережных Челнах сдали дом по соципотеке на 490 квартир
11:54, 21.12.2021
Подарок радует душу любого ребенка: Мэр Челнов Магдеев призвал депутатов исполнить мечты детей
Фото:sputnik-georgia.ru

Путин заявил, что может стать адвокатом Деда Мороза, на которого подали в суд

24.12.2021, 01:00 12 prokazan.ru
Президент РФ Владимир Путин заявил, что готов стать адвокатом Деда Мороза, узнав, что на зимнего волшебника из Великого Устюга подали в суд.
 
В суд обратился юрист из Петербурга, который 23 года не получает от Деда Мороза исполнения своего желания. Об этой истории Путину рассказал журналист из Вологодской области в рамках прошедшей накануне пресс-конференции главы государства.

"Я тоже юрист из Санкт-Петербурга, есть некоторые совпадения у нас... Могу выступить адвокатом Деда Мороза и напомнить истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам. Пусть он проанализирует свое поведение и найдет то, что мешает Деду Морозу его одаривать к новогодним праздникам. Это будет основная линия защиты", - сказал президент.

Владимир Путин Новости России
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

Мужчина два месяца жил с пятисантиметровой веткой в глазу
Путин поручил обеспечить поддержку многодетных семей после вопроса из Татарстана
Арестованный ректор КФУ не признает вину в заказном убийстве и просит принести исторические книги
Путин рассказал, почему бы он хотел жить в Казани
Шлеп-шлеп-шлеп и не спрашивали: Путин назвал недостаточным уровень вакцинации и вспомнил СССР
Обнаруженная в овраге рядом с телом брата голая девочка пережила клиническую смерть
Семиклассница погибла в ванной из-за смартфона
Неизвестные украли ребенка и увезли его на машине прямо на глазах у его матери
Двое детей замерзли в овраге, один погиб: задержана их мать
Сегодня Путин ответит на вопросы, которые волнуют миллионы россиян
9-летний школьник-лунатик босиком и в трусах дошел во сне до школы в -22°C
Работник Ленты в Томске спалил гипермаркет из-за сильного нежелания работать
Сотрудники полиции пытали верующего горячим чайником, чтобы получить пароль от ноутбука
Мужчине дали срок за то, что он отрезал знакомому половой орган
Делом ректора КФУ Гафурова занялся центральный аппарат Следкома
Фигуриста Соловьева, партнера Бородиной по Ледниковому периоду, жестоко избили
Теперь ничего не изменить: Путин подписал закон, лишающий Минниханова статуса президента
Элвин Грей с женой готовятся к переезду
В Татарстане теперь действуют новые требования для прибывающих из-за границы
«Дочка» «Ростеха» заявила о пропаже 10 самолетов спецназначения в Казани
Показать больше...
подписывайся!

Новости РОССИИ

01:00, сегодня
Путин заявил, что может стать адвокатом Деда Мороза, на которого подали в суд
20:00, 23.12.2021
Мужчина два месяца жил с пятисантиметровой веткой в глазу
15:38, 23.12.2021
Путин поручил обеспечить поддержку многодетных семей после вопроса из Татарстана

Профи - репетитор по ielts для подготовки к школе

14:27, 23.12.2021
Арестованный ректор КФУ не признает вину в заказном убийстве и просит принести исторические книги
13:44, 23.12.2021
Путин рассказал, почему бы он хотел жить в Казани
13:12, 23.12.2021
Шлеп-шлеп-шлеп и не спрашивали: Путин назвал недостаточным уровень вакцинации и вспомнил СССР
12:28, 23.12.2021
Обнаруженная в овраге рядом с телом брата голая девочка пережила клиническую смерть
11:20, 23.12.2021
Семиклассница погибла в ванной из-за смартфона
11:11, 23.12.2021
Неизвестные украли ребенка и увезли его на машине прямо на глазах у его матери
07:33, 23.12.2021
Двое детей замерзли в овраге, один погиб: задержана их мать
07:15, 23.12.2021
Сегодня Путин ответит на вопросы, которые волнуют миллионы россиян
05:00, 23.12.2021
9-летний школьник-лунатик босиком и в трусах дошел во сне до школы в -22°C
01:00, 23.12.2021
Работник Ленты в Томске спалил гипермаркет из-за сильного нежелания работать
00:01, 23.12.2021
Сотрудники полиции пытали верующего горячим чайником, чтобы получить пароль от ноутбука
19:00, 22.12.2021
Мужчине дали срок за то, что он отрезал знакомому половой орган
11:52, 22.12.2021
Делом ректора КФУ Гафурова занялся центральный аппарат Следкома
11:03, 22.12.2021
Фигуриста Соловьева, партнера Бородиной по Ледниковому периоду, жестоко избили
08:24, 22.12.2021
Элвин Грей с женой готовятся к переезду
08:13, 22.12.2021
В Татарстане теперь действуют новые требования для прибывающих из-за границы
07:56, 22.12.2021
«Дочка» «Ростеха» заявила о пропаже 10 самолетов спецназначения в Казани
07:00, 22.12.2021
Сотрудник кафе убил коллегу прямо на рабочем месте, когда в зале обедали опера угрозыска
05:00, 22.12.2021
Штраф окаянный: сотрудник ДПС пропел уведомление о штрафе на церковный распев
01:00, 22.12.2021
Мужчина занимался мастурбацией в маске и умер от асфиксии
00:01, 22.12.2021
Четырехлетняя девочка несколько дней провела в квартире с трупом матери-таксистки
19:00, 21.12.2021
Отпустите: 14-летняя девочка пыталась покончить с собой в здании школы
15:07, 21.12.2021
В Госдуму внесли законопроект о ежемесячной выплате 10 тысяч рублей семьям с детьми с 1 января 2022
11:34, 21.12.2021
Полиция нашла тайник с двумя из 23-х миллионов, вынесенных в коробке кассиршей банка
11:05, 21.12.2021
Четырехлетний мальчик умер от истощения из-за матери, которая ушла в запой
10:05, 21.12.2021
В МЧС России разработали ГОСТ по срочному захоронению трупов в братских могилах
09:20, 21.12.2021
Минздрав добавил вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок
07:00, 21.12.2021
Неизвестный жестоко порезал женщине лицо ножницами
05:00, 21.12.2021
Ногу отбросило на 15 метров: мужчине оторвало ногу снегоходом, виновный скрылся
01:00, 21.12.2021
На городском кладбище нашли пакеты с человеческими останками
19:00, 20.12.2021
Группа «Кино» отправится в турне в год 60-летия Виктора Цоя - когда ждать в Казани?
14:23, 20.12.2021
Начало развала страны: политолог Сатановский резко высказался о спиливании креста в Татарстане
12:14, 20.12.2021
Роспотребнадзор изучает возможность ввести штрафы за отказ вакцинироваться
11:56, 20.12.2021
12-летний ребенок напал с ножом на врача по указанию ранее судимого отца
10:00, 20.12.2021
Полиция проверяет сочинение школьника, который написал о желании стать киллером
05:00, 19.12.2021
Медсестру уволили из дома-интерната для престарелых за порочащие фото
01:00, 19.12.2021
Комика Тимура Батрутдинова госпитализировали с тяжелым поражением легких
20:00, 18.12.2021
Генпрокуратура занялась финансовой пирамидой Бест Вэй, филиалы которой есть в Татарстане
19:00, 18.12.2021
Младенец получил тяжелые ожоги и отравление, пока мать была в запое
15:09, 18.12.2021
Солдат-срочник зашил себе рот швейной иглой после ссоры с девушкой, чтобы наказать себя за ругань
12:19, 18.12.2021
Лицо вдребезги: подростки жестоко избили на улице взрослого мужчину, который шел с работы
08:23, 18.12.2021
11-летнюю девочку покусал скорпион, выпрыгнувший из пакета с игрушками
05:00, 18.12.2021
Школьник внезапно умер через три дня после дня рождения, собираясь в школу
01:00, 18.12.2021
Из-за халатности полицейского женщину убили прямо на глазах собственных детей
15:50, 17.12.2021
Путин призвал доработать проект закона о QR-кодах и рассказал, как эта система должна работать
12:50, 17.12.2021
Известную в России гадалку жестоко зарезали в ее квартире
11:45, 17.12.2021
Перед Новым годом россиянам пообещали выплатить все пенсии, пособия и зарплату за январь
09:58, 17.12.2021
Мужчина зацепился ногой за штырь и истек кровью прямо в автобусе
08:56, 17.12.2021
Блокадница, сделавшая сама себе операцию, устав ждать врачей, умерла в больнице
08:35, 17.12.2021
Супруги придумали хитрую схему продажи QR-кодов, силовики теперь не знают, в чем их обвинить
07:00, 17.12.2021
Мужчина расстрелял жену в прямом эфире и покончил с собой на глазах у подписчиков
01:00, 17.12.2021
Бабушка сама приняла роды и убила новорожденную внучку, напоив ребенка уксусной кислотой
00:01, 17.12.2021
Голикова заявила, что в России выявлено уже 25 случаев омикрона
20:00, 16.12.2021
Пьяный судья угрожал полицейским после ДТП с Porsche
19:00, 16.12.2021
Полиция поймала в городском парке спортивного тренера по айкидо, который обнажался перед детьми
14:17, 16.12.2021
Воспитатель в садике полгода била детей и закрывала их в туалете
14:05, 16.12.2021
Поклонник казанского стрелка потребовал освободить Галявиева и пригрозил взорвать метро
13:18, 16.12.2021
Помогал муж: женщина родила сыновей-близнецов прямо на парковке у торгового центра
11:57, 16.12.2021
11-летняя школьница провалилась в яму с кипятком
10:41, 16.12.2021
Муж кассирши, укравшей 23 миллиона в коробке, играл на ставках
10:29, 16.12.2021
В России разработали закон о ежегодной новогодней выплате для части населения: кому повезет?
09:23, 16.12.2021
В Питере - пить, в Казани - тем более: синоптики рассказали, какой будет новогодняя ночь
01:00, 16.12.2021
Таксист, зарезавший своего пассажира, пояснил, что просто хотел быстрее попасть домой
00:01, 16.12.2021
Женщина умерла от коронавируса, пока ее лечили Арбидолом
15:30, 15.12.2021
Дочь заподозрили в том, что она сама сделала эвтаназию пожилой матери
15:12, 15.12.2021
Кассирша, которая вынесла из банка 23 миллиона в коробке, рассказала, что ее шантажировали
15:02, 15.12.2021
Вам помогут: воры в законе призвали не унижать жертв пыток в колониях России
14:32, 15.12.2021
Закон, который лишил Татарстан собственного президента, дойдет до Путина
10:10, 15.12.2021
Владимир Путин выступил против QR-кодов на транспорте в канун Нового года
01:00, 15.12.2021
Мужчина впал в кому на похоронах родственника и внезапно умер
19:00, 14.12.2021
Центр Гамалеи модифицировал Спутник V под штамм омикрон
15:23, 14.12.2021
Госдума приняла закон о региональной власти, оставив Минниханова без статуса президента
14:34, 14.12.2021
В МВД пояснили, как полиция намерена вскрывать автомобили без владельца
14:19, 14.12.2021
Роспотребнадзор: 11 из 16 заразившихся омикроном россиян были привиты от коронавируса
11:37, 14.12.2021
Мужчины похитили девушку после отказа выходить замуж за 15-летнего и избили ее семью
11:25, 14.12.2021
Кассирша банка, которая вынесла в коробке 23 миллиона, сама сдалась полиции
09:16, 14.12.2021
Истекавшую кровью женщину отказались госпитализировать из-за отсутствия у нее ПЦР-теста
07:00, 14.12.2021
Мужчина получил большой срок за зверское убийство коллеги кувалдой за непристойное предложение
05:00, 14.12.2021
Бывает и так: мужчина сначала помог упавшей 53-летней женщине, а потом ее изнасиловал
01:00, 14.12.2021
Шестилетний ребенок умер из-за неверного наркоза в кабинете зубного врача
12:49, 13.12.2021
Голикова: переболевшим коронавирусом неофициально теперь тоже можно получить сертификаты
11:47, 13.12.2021
Голодного студента задержала полиция за убийство бездомной собаки на мясо
10:24, 13.12.2021
Студент-второкурсник устроил акт самосожжения в лесу
10:12, 13.12.2021
В женском монастыре сработало взрывное устройство, есть пострадавшие
09:14, 13.12.2021
Помолитесь: сын звезды Ликвидации Максима Дрозда получил в драке перелом черепа и контузию мозга
08:55, 13.12.2021
Две школьницы до смерти забили взрослого мужчину дверью за 10 тысяч рублей
08:37, 13.12.2021
Госдума передумала вводить QR-коды на транспорте в стране, проект закона снимают с повестки
13:56, 10.12.2021
Подросток погиб, пытаясь разогреть машину родителей
13:20, 10.12.2021
Тело пропавшего подполковника Росгвардии обнаружили без рук и головы
12:27, 10.12.2021
Не дожил до суда: обвиняемого в нападении на восьмилетнюю девочку убили в СИЗО
08:50, 10.12.2021
Стало известно, когда начнется и как будет проводиться вакцинация подростков от коронавируса
08:37, 10.12.2021
У Минниханова нет шансов: Госдума во 2-м чтении приняла закон, который лишит его статуса президента
08:22, 10.12.2021
Российский президент Владимир Путин высказался о QR-кодах
07:00, 10.12.2021
Друг актера Алексея Панина до смерти забил экс-замминистра энергетики России Леонида Тропко
00:01, 10.12.2021
Пока хозяева искали потерянного пса, его убили и продали на мясо в кафе
20:00, 09.12.2021
Сотрудников полиции осудили за получение взятки лапшой Роллтон
19:00, 09.12.2021
Подросток с девушкой уединились в автомобиле: мальчик скончался
13:40, 09.12.2021
Мать ради хайпа в ТикТоке напоила восьмимесячного грудничка алкоголем
13:28, 09.12.2021
Ожоги 90%: пожилая женщина совершила акт самосожжения возле больницы
10:27, 09.12.2021
Первые данные следствия: стрелок в МФЦ Рязанский стрелял в поверивших в коронавирус
09:09, 09.12.2021
Кассирша вынесла из банка 23 миллиона в коробке - женщину ищут
09:01, 09.12.2021
У начальника ГИБДД - хозяина золотых унитазов - нашли еще 21 объект недвижимости
07:00, 09.12.2021
Бравая пенсионерка проводила обряд очищения и спалила целый рынок, нанеся ущерб на 52 миллиона
05:00, 09.12.2021
Трое друзей расчленили товарища лобзиком и спрятали его голову в холодильник
01:00, 09.12.2021
Верховный суд разрешил штрафовать за отсутствие маски, основываясь на записях видеокамер
19:00, 08.12.2021
Вспомнить все: пожилая дама убила 91-летнего мужа за совершенные им в молодости измены
12:51, 08.12.2021
В России предлагают сделать пятницу выходным для мусульман
10:48, 08.12.2021
Глава Следкома РФ Бастрыкин возмутился числом оправдательных приговоров в Татарстане
10:29, 08.12.2021
Пьяный водитель вылетел в кювет и сбежал, бросив в машине мертвую жену
09:38, 08.12.2021
Можно будет почти все: Госдума расширяет полномочия полиции
08:27, 08.12.2021
Гнида, прививайся от ковида: россиян обидела странная реклама вакцинации от оперштаба
07:00, 08.12.2021
Бодибилдер одним ударом кулака убил развозчика воды
05:00, 08.12.2021
Мужчина с молотком и саморезами пытался прибить к брусчатке у Кремля собственные гениталии
00:01, 08.12.2021
Навальный в колонии выбрал для себя профессию швеи
20:00, 07.12.2021
Женщина пыталась утопить двухлетнего сына из-за того, что он уронил в воду мобильный телефон
19:00, 07.12.2021
Девушка прыгнула с четвертого этажа, убегая от насильника, но он догнал и чуть не убил ее
10:36, 07.12.2021
Муж до смерти избил супругу в салоне такси, водитель не вступился
10:24, 07.12.2021
Ради хайпа: школьники-тиктокеры спалили баню, сарай и пытались сжечь жилой дом
14:10, 05.12.2021
Пожилая пациентка пожаловалась на издевательства санитарок в больнице
12:24, 05.12.2021
Найден труп 14-летней школьницы, которая накануне поссорилась с парнем
14:30, 04.12.2021
Женщина, пропавшая 4 года назад, найдена мертвой
11:38, 04.12.2021
Школьник умер после драки с одноклассником
10:54, 28.11.2021
Главный пристав региона вломился к беременной подчиненной со спецназом
09:41, 27.11.2021
Полиция арестовала депутата за изнасилование 14-летней девочки
11:59, 20.11.2021
Бывшего министра образования приговорили к 5 годам колонии за педофилию
11:56, 04.11.2021
Труп новорожденного в полиэтиленовых пакетах нашли в шкафу в квартире, его мать в тяжелом состоянии
11:55, 30.10.2021
ФСБ задержала студента, который угрожал расстрелять однокурсников и педагогов
11:52, 23.10.2021
Маленький ребенок получил пулевое ранение, находясь в больнице
12:37, 20.10.2021
11-летний житель Татарстана просто упал во дворе, но лишился ноги и теперь рискует лишиться жизни
12:39, 14.10.2021
Путин не решил, будет ли баллотироваться на пост президента в 2024 году
18:34, 13.10.2021
Названы причины COVID-19, при которых людям нужно вызвать «скорую»
17:58, 13.10.2021
В одной из московских школ произошла стрельба
03:34, 13.10.2021
Путин назвал главной проблемой России низкие зарплаты
18:54, 12.10.2021
В Чебоксарах женщина ударила ножом в шею водителя автобуса
13:42, 12.10.2021
Лидеров финансовой пирамиды Finiko этапировали из Казани в Москву
12:02, 12.10.2021
Вирусолог предложил ввести ежемесячный штраф за отказ от вакцинации от COVID-19
11:13, 18.09.2021
Дворники нашли завернутые в ковер человеческие кости
12:25, 16.09.2021
КАМАЗ заявил о повышении окладов работникам с октября
11:50, 16.09.2021
Росатом планирует построить в Набережных Челнах мусорный завод за 400 млн рублей
13:36, 11.09.2021
Мужчина задушил 8-месячную дочь своей сожительницы
09:48, 11.09.2021
Следователь сумел обмануть всех и сбежать с полученной взяткой в 3 миллиона рублей
15:01, 08.09.2021
Суд дал срок бойцу ММА Максу Топору за то, что тот заступился за девушек
14:05, 08.09.2021
Мужчина долго собирал арсенал мин времен войны, но не выдержал и сам сдал его полиции
13:00, 08.09.2021
Вызвал доктора: мужчина запер пришедшего на вызов врача-терапевта в квартире и порезал его
10:04, 08.09.2021
Хотела большой и чистой любви: молодую девушку жестоко изнасиловали после первого свидания
09:49, 08.09.2021
Российский диетолог рассказала, какая еда вызывает раннее старение
09:25, 08.09.2021
Опубликованы кадры из шалаша, в котором изнасиловали и убили двух десятилетних школьниц
12:04, 06.09.2021
Шойгу заявил о намерении построить в Сибири новые города и перенести туда столицу
11:15, 29.08.2021
В Казани их много: где прячутся старинные клады в столице Татарстана
13:07, 28.08.2021
Подросток-байкер сбил семью с двумя детьми
12:23, 28.08.2021
Ребенок выпил бензин-растворитель и умер
11:36, 21.08.2021
Мужчина с ножом напал на работницу сауны и отобрал смехотворную сумму
09:52, 08.08.2021
Мужчину убили из-за 5 миллионов и спрятали тело в матрасе
15:26, 07.08.2021
После массовой драки полиция задержала около 10 человек
11:58, 07.08.2021
Детского врача-психиатра подозревают в изнасиловании 16-летней пациентки
12:17, 01.08.2021
Президент России поручил начать выплаты на школьников со 2 августа
12:25, 31.07.2021
В Петербурге накрыли подпольное казино, организованное жителем Набережных Челнов
11:09, 31.07.2021
Парализованная мать актера Марша Турецкого 10 дней жила в квартире с трупом сына
12:24, 26.07.2021
За границу в пандемию: что нужно знать туристу?
08:45, 26.07.2021
Городские легенды: аномальные места в Казани, где легко можно встретить призраков
18:40, 25.07.2021
Изрезанные тела матери и сына обнаружили в квартире
11:26, 25.07.2021
Задел кондиционер и умер: правоохранители разбираются в смерти 9-летнего мальчика
13:19, 23.07.2021
Новые методы: жестокого убийцу удалось найти по фото в соцсетях через 10 лет после преступления
10:28, 23.07.2021
Школьники пытались покончить с собой в детском летнем лагере
09:32, 23.07.2021
Автобус с детской футбольной командой вспыхнул как спичка
12:45, 21.07.2021
Избежал тюрьмы? Какое будущее может ждать казанского стрелка после признания его невменяемым
10:09, 21.07.2021
В Омской области сына-суицидника подозревают в расправе над матерью-инвалидом
10:04, 21.07.2021
Сталин, бесы и слепцы: 9 задокументированных чудес, сотворенных Казанской иконой Божией матери
09:15, 19.07.2021
Вирусологи назвали новые симптомы у болеющих коронавирусом
09:08, 18.07.2021
Тело пропавшей молодой женщины нашли залитым в бетон в овраге
16:58, 17.07.2021
В Саранске полиция и медики оставили труп в луже на несколько часов из-за ливня
09:56, 16.07.2021
Искали ее больше месяца: полиция задержала девушку, которая подожгла на улице незнакомца
09:34, 16.07.2021
Сиротами остались трое детей: участкового с 15-летним стажем убили и сожгли
08:52, 15.07.2021
Мужчина развратил 13-летнюю школьницу во время купания в речке
09:29, 13.07.2021
Пациент жестоко избил доктора в больнице за просьбу надеть маску
08:54, 13.07.2021
Мужчина насмерть сбил своего годовалого ребенка
12:37, 12.07.2021
Возбуждено дело после избиения победительницы шоу Пацанки
09:46, 12.07.2021
Тушу неизвестного зверя вынесло на берег - ученые не знают, кто это такой
11:31, 09.07.2021
В России появились мошенники, предлагающие бонусы за прививки от ковида
09:56, 09.07.2021
Сын явился на работу к отцу и поджег его, мужчина умер
11:29, 07.07.2021
Многодетный отец семерых детей истязал своих отпрысков и теперь ответит за это
09:25, 06.07.2021
Пострадали 15 детей: мужчину будут судить по 27 эпизодам педофилии и создания детского порно
08:53, 06.07.2021
Убийственный аромат: двое рабочих погибли при очистке свинофермы
08:49, 05.07.2021
Мужчина поднял ребенка над головой и швырнул об землю
10:35, 04.07.2021
10-летнего мальчика насмерть засыпало песком
10:15, 02.07.2021
Мужчина убил знакомого и вывез его тело на тележке на пустырь
15:22, 01.07.2021
3 года и штраф в полмиллиона: Путин подписал закон, ужесточающий наказание за повторную пьяную езду
12:48, 01.07.2021
Пятилетняя девочка запуталась в веревке на самодельных качелях и погибла
11:50, 01.07.2021
16-летняя девочка во время ссоры зарезала 14-летнего школьника
10:51, 30.06.2021
Все прошел, а это не осилил: коронавирус убил старейшего российского вора в законе
08:35, 30.06.2021
Губа разбита, глаз выдавлен: медиков обвинили в избиении умирающей пенсионерки
17:01, 29.06.2021
Живем, как в пещере: жители дома в Казани месяц сидят без газа из-за соседа, который пропал
13:33, 29.06.2021
Планы меняются: в Кремле признали, что привить к осени 60% населения точно не получится
11:21, 11.06.2021
Событие, изменившее жизнь страны: прошел месяц со дня кровавого расстрела в школе Казани
13:53, 08.06.2021
Убьют: медики Зеленодольской ЦРБ заявили, что начальство кошмарит их так, что они боятся жить
12:17, 05.06.2021
Он жив: гражданская жена пропавшего рыбака-казанца ищет его сама и подозревает криминал
11:57, 04.06.2021
Приходите завтра: жители Казани жалуются на мебельщиков, которые их цинично обманывают
11:33, 31.05.2021
Детский кешбэк: как жителям Татарстана отправить детей на отдых вдвое дешевле - инструкция
10:02, 31.05.2021
Вы че творите?: житель Казани требует наказать банк за передачу его личных данных непонятно кому
15:25, 26.05.2021
Он хотел подражать: мать обвиняемого в терроризме первоклашки из Казани рассказала, как было дело
13:45, 25.05.2021
Перестать экономить: активист рассказал, что может сделать новый глава Метроэлектротранса Казани
14:38, 21.05.2021
Думаю, меня хотели убить: полиция отказалась расследовать дело избитой жительницы Казани
14:15, 18.05.2021
Нужно достать боль: психологи рассказали, как дети и родители переживают стрельбу в школе Казани
18:01, 14.05.2021
Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
16:54, 12.05.2021
Когда вместо звонка раздаются выстрелы: стрельба в российских школах, или чему нас учит история
14:00, 06.05.2021
В Казани бывших гаишников вышвыривают на улицу из служебного жилья как отработанный мусор
14:54, 28.04.2021
У нее бывают заскоки: чиновника в РТ обвинили в избиении сотрудницы за ее отказ выйти на субботник
16:20, 27.04.2021
Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
15:17, 26.04.2021
Сказали, ждать смерти: 9-летнему жителю Казани не могут помочь в России, но не все еще потеряно
13:13, 23.04.2021
Пожизненно и 8,5 лет сверху: татарстанскому киллеру Ринтику вынесли удивительный приговор
11:39, 15.04.2021
Меньше миллиона не брали: на чем просчиталась дерзкая и неуловимая банда Бонни и Клайда из Казани
12:45, 13.04.2021
Не виновен: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
15:43, 06.04.2021
Мне терять уже нечего: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
13:36, 29.03.2021
Никогда себе не прощу: глава поселка в Татарстане застрелил женщину вместо лисы, но избежал тюрьмы
07:16, 27.03.2021
Звериные перфомансы: как подравшиеся слоны в цирке Казани раскололи общество и поссорили звезд
07:00, 24.03.2021
Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
Хлеб делили, думал, братья: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
Роли четко распределены: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
Деньги отмывают, а щенки умирают: зоозащитники в Казани требуют закрыть Зооцентр
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
11:07, 24.02.2021
Это уже надломленные люди: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
Дети просились с ним: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
14:10, 19.02.2021
Если это и памятник, то хрущевской эпохе: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
20:45, 11.12.2019
«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожникипаркуют там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью