Стали известны подробности резонансной истории о взрослой дочери в Казани, которая держала в тамбуре подъезда свою пожилую мать. Как сообщает "Татарстан-24" , 70-летнюю женщину держали в клетке, которой по сути является тамбур, с лета этого года.

Соседи говорят, что они пытались беседовать с дочерью пенсионерки и ее мужем, чтобы они перестали издеваться над пожилой мамой, но попытки оказались тщетны, вот тогда соседи и обратились к социальным работникам и волонтерам за помощью.

По словам соседей, раньше пенсионерка была ухоженной, всегда следила за собой, но в какой-то момент у нее случился инсульт. После этого дочь с мужем якобы продали ее квартиру и выселили женщину.