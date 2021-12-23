В Казани взрослая дочь долгое время содержала свою пожилую мать в подъезде без пищи и воды, об этом сообщила казанская активистка и общественница Юлия Хакимова. Пенсионерка, по ее словам, проживала в холодном тамбуре многоквартирного дома.

"Без воды, еды и туалета она проводила день за днём, а мимо проходили соседи, казалось бы, люди, но никто ничего не предпринимал. Как только нам стало известно об этом, на место выехали сотрудники центра социального обслуживания населения", - написала Хакимова в соцсети.

Забрать пожилую женщину волонтерам удалось не сразу. Никто не открывал дверь. За целый день никто из родственников не вынес пенсионерке ни стакана воды, на пищи.

В итоге пожилую женщину доставили в больницу.

"До тех пор, пока мы все будем равнодушно проходить мимо таких несчастных людей, все это будет продолжаться. Пока таких детей не начнут наказывать, они будут продолжать издеваться над больными и немощными", - подытожила Хакимова.