Житель Ступино Московской области около 2 месяцев ходил с пятисантиметровой веткой в глазу. Медикам, которые весьма удивились этому, пациент сказал, что не испытывал особого дискомфорта и вообще ничего необычного не замечал.

В больницу мужчина пришел только тогда, когда рана в глазу начала гноиться. 38-летнего пациента отправили на компьютерную томографию. Оказалось, что некое инородное тело проткнуло насквозь глазницу мужчины и застряло в пазухе носа.

Мужчина припомнил, что падал два месяца назад лицом вниз.

Доктора установили, что ветка полностью вошла в глаз, при этом ничего не повредив. Кроме небольшой ранки ничего не проявилось.

Ветку из глаза извлекли, зрение мужчине удалось сохранить в полном объеме.