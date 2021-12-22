Ашинский горсуд на Урале вынес приговор 29-летнему мужчине, который непоправимо покалечил своего знакомого - он отрезал ему половой орган. По данным местной прокуратуры, обвинили агрессора в покушении на убийство и в разбое.

Установлено, что летом этого года, все три недели спустя после освобождения из колонии, 29-летний мужчина познакомился на вокзале в Челябинске с 32-летним мужчиной. Второй пригласил нового знакомого в гости, выпили, поссорились. Ранее судимый мужчина схватился за нож и ранил гостеприимного хозяина, а когда тот потерял сознание, отрезал ему половой орган.

"После совершения преступления в тот же день, распивая спиртные напитки с другим жителем города, подсудимый совершил на него разбойное нападение, нанеся удар ножом в грудь и похитив сотовый телефон", — уточнили в прокуратуре.

Судом виновному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает Znak.com