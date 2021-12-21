Главный токсиколог республики Татарстан Алия Насибуллина сообщила о состоянии 26-летней пациентки — единственной, кому посчастливилось выжить после застолья с виски, в которое были подмешаны наркотики.

Двое мужчин и женщина скончались до приезда скорой помощи в квартире на улице Симонова.

"На данный момент состояние стабильное тяжелое. Пациентка находится в реанимации. Пациентка поступила с признаками отравления суррогатным алкоголем. Она находится в сознании. На данный момент проводятся все лабораторные исследования на наличие алкоголя в крови", — приводит слова специалиста "Татарстан-24".