Российский Минздрав утвердил национальный календарь профилактических прививок и добавил туда прививку от коронавируса по эпидемиологическим показателям. Приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как отметили в Минздраве, в первую очередь от COVID-19 необходимо прививать возрастных граждан (от 60 и более лет), сотрудников сфер медицины, соцобслуживания и образования, россиян с хроническими заболеваниями, а также жителей городов-миллионников.

Вакцинацию детей от 12 до 17 лет включительно будут проводить добровольно при наличии письменного заявления от родителей.