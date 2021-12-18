В Казани за хамское отношение к туристам на улице Баумана задержали зеленого "коня" - аниматора, который на днях прославился своими выходками в Интернете . Заявление о хулиганстве распоясавшегося "коня" поступило в ОП "Япеева" накануне, сообщили в пресс-службе УМВД по Казани.

Установить личность аниматора труда не составило, им оказался уроженец Чувашии.

Юношу задержали. На него составили протокол за мелкое хулиганство.

"В ближайшее время Вахитовский районный суд Казани вынесет молодому человеку приговор. До вынесения решения молодой человек будет находиться в отделе полиции", – уточнили в пресс-службе.