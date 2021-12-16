Хамская выходка аниматора в костюме зеленого "коня" с улица Баумана в Казани, похоже, прославила молодого человека, но исключительно с отрицательной стороны. На видео попал парень, который приставал к туристам.

Блогер Лейла Лерон-Бахмутова вступилась за гостей города – бабушку с внучкой. Пенсионерка сфотографировала внучку с "конем", и конь начал требовать оплаты, бабушка удалила фото, но "конь" продолжал требовать: он хотел, чтобы бабушка очистила корзину телефона, чтобы восстановить фото с ним было в принципе невозможно.

В ответ на возмущение блогера молодой человек показал неприличный жест и посоветовал всем обращаться в полицию.

"Вот! (показывает средний палец) Пиши заявление в полицию, пожалуйста. Пожалуйста!" – заявил ошалевший от безнаказанности зеленый "конь".

Блогер Лейла считает, что безвкусные ростовые куклы, чьи образы никак не связаны с историей Татарстана, портят имидж столицы перед туристами из других городов.