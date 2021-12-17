Проект банка «Открытие» в TikTok признан одним из самых ярких в 2021 году

Маркетинговая платформа TikTok For Business назвала наиболее креативные рекламные кампании 2021 года. TikTok челлендж банка «Открытие» #ОткрыткаМаме был отмечен среди проектов, поднимавших важные темы и вдохновлявших пользователей сети на позитивный диалог друг с другом.

По правилам челленджа необходимо было воссоздать на видео свою смешную и милую детскую фотографию и выложить ее в TikTok с указанием хэштега #ОткрыткаМаме и аккаунта банка @open.bank. Для создания ностальгического настроения авторы роликов использовали написанный специально для челленджа брендированный джингл в стиле 2000-х.

Челлендж поддержали 10 известных инфлюенсеров – Карина Нигай, Лиза Василенко, Дима Евтушенко, Дима Поляков, Игорь Андреев, Вероника Логинова, Настя Галанцева, Астема Умаров, Адель и Платон Горохов. Они записали видео-открытки в образе с детского фото, часть блогеров даже пригласили для этого на съемки своих мам, и рассказали участникам условия челленджа.

За время проведения челленджа - с 28 ноября по 3 декабря – хештэг #ОткрыткаМаме набрал более 2,7 миллиарда просмотров. Участники разместили более полутора тысяч оригинальных видео.

10 декабря банк «Открытие» объявил семерых авторов, создавших самые креативные видео-открытки, и вручил им карту с 30 000 рублей от банка на подарок любимой маме.

Банк «Открытие» поддерживает и постоянно сам создает социально ориентированные проекты, в которых принимают активное участие клиенты банка. TikTok челленджи ко Дню матери уже стали для банка доброй традицией. Второй год подряд «Открытие» предлагает пользователям TikTok проявить творческие способности, поздравляя своих мам с их праздником. Первый проект банка ко Дню матери привлек тысячи авторов, собрал большой охват аудитории, был признан TikTok одним из лучших в 2020 году и стал призером престижной международной премии в области рекламы и маркетинговых коммуникаций «Серебряный меркурий».

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.