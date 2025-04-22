Названы самые популярные события в Казани по версии Яндекс Афиши

Согласно данным Яндекс Афиши, крупнейшего российского продавца билетов, в первом квартале 2025 года жители Казани отдали предпочтение концертам рок- и поп-исполнителей. В топе популярных событий — выступления группы «Кино», Полины Гагариной и Сергея Лазарева.

Всего за первые три месяца 2025 года Яндекс Афиша продала 8 миллионов билетов, что на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 5,7 миллионов билетов были приобретены через сайт, мобильное приложение и другие сервисы Яндекса. Продажи через партнёрские каналы увеличились на 32% и составили 2,3 миллиона билетов.

Концерты остаются ведущей категорией на платформе, составив 48,5% всех продаж в первом квартале. На втором месте — театральные постановки, с долей 23,4%. Остальная часть продаж пришлась на стендапы, спортивные мероприятия, ёлки, киносеансы, катки и другие события.

В Казани, как и в ряде других городов, концерты пользуются высоким спросом. Особенно активно покупают билеты на выступления в Калининграде (63% от всех продаж в городе), Омске, Краснодаре и Самаре (по 62%). В то время как в Перми заметно больше интереса к театрам, чем в среднем по стране (33%).

Топ-5 самых популярных событий в Казани по версии Яндекс Афиши в первом квартале 2025 года:

1. Концерт группы «Кино» (Татнефть-Арена)

2. Концерт Полины Гагариной (Татнефть-Арена)

3. Концерт Сергея Лазарева (Татнефть-Арена)

4. Концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные Снайперы» (Татнефть-Арена)

5. Стендап Павла Воли (Казань Экспо)