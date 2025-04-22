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В Нижнекамске чиновника задержали за присвоение выплат за контрактников

Сафиуллин работал в исполкоме Нижнекамского рай...

pixabay

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Ильдар Сафиуллин, начальник отдела административно-технической инспекции администрации Нижнекамского района, был задержан по подозрению в присвоении средств, которые выплачиваются за привлечение граждан в армию на контрактной основе. По данным источников «БИЗНЕС Online», сумма, о которой идет речь, составляет 150 тыс. рублей (с начала 2025 года увеличена с 100 тыс.).

Эти деньги выплачиваются при направлении кандидатов на оформление на контрактную службу. Согласно источникам, в документы, связанные с набором контрактников, было якобы внесено имя Сафиуллина, хотя он не участвовал в самом процессе рекрутирования.

Известно о нескольких подобных эпизодах, на основе которых возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Сафиуллин был задержан сотрудниками УФСБ по РТ и республиканского УБЭП, и сейчас находится под домашним арестом.

Сафиуллин работал в исполкоме Нижнекамского района с мая 2022 года. Ранее он начал карьеру в «Нижнекамскшине», затем служил в МЧС и работал в службе экономической безопасности АО «ТАИФ-НК». Последним местом его работы до назначения в администрацию района была пожарно-испытательная часть № 93.

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