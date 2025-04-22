Житель Казани заплатит за торговлю зараженным мясом 500 тысяч рублей

Следствием и судом установлено, что в 2024 году предприниматель организовал в Казани производство по переработке и продаже мяса птицы. Одной из его обязанностей было соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, однако в процессе работы он допустил многочисленные нарушения этих требований.

Во время проверки на предприятии была предотвращена продажа 72 пакетов куриного мяса, в которых была обнаружена группа бактерий, способных вызвать инфекционные заболевания и отравления при попадании в организм человека.

Суд вынес приговор, по которому предпринимателю был назначен штраф в размере 500 тысяч рублей.

Ранее мы писали о том, что в Казани судят юношу за убийство пожилого охранника.