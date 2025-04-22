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Игрок Угочукву Иву: «Рубин» может бороться за медали в РПЛ и победу в Кубке РФ

После 25 туров Российской Премьер-Лиги под руко...

pixabay

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Армянский полузащитник казанского «Рубина» Угочукву Иву в интервью «РБ Спорт» поделился мнением о мотивации команды и амбициях клуба в текущем сезоне.

После 25 туров Российской Премьер-Лиги под руководством Рашида Рахимова «Рубин» занимает восьмое место с 36 очками.

Иву отметил, что мотивация игроков «Рубина» проста: их основная цель — играть в футбол и получать удовольствие от игры. Ведущая мотивация на данный момент — стремление побеждать в каждом матче, подняться выше в турнирной таблице и радовать болельщиков Казани хорошими результатами.

Что касается амбиций на следующий сезон, то Иву добавил, что пока рано думать о будущем. По его словам, основной фокус команды — завершить текущий сезон на высоком уровне. Однако, как он отметил, «Рубин» вполне способен бороться за медали в РПЛ и победу в Кубке России.

В текущем сезоне 25-летний полузащитник провел 29 матчей за команду и сделал одну голевую передачу.

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