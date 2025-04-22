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В Казани опубликован график отключения горячей воды на май 2025 года

Список домов и график

Екатерина Елисеева

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На официальном портале мэрии Казани опубликован график планового отключения горячего водоснабжения в жилых домах, подключенных к сетям АО «Татэнерго» (Казанские тепловые сети) в мае 2025 года. Отключения связаны с проведением гидравлических испытаний на магистральных и квартальных тепловых сетях, что приведет к постепенному снижению температуры горячей воды и ее последующему отключению. Возможно, даты будут скорректированы.

Список домов и график.

В случае обнаружения повреждений на коммуникациях, жители просят немедленно сообщать об этом на круглосуточную горячую линию «Казанских тепловых сетей» по телефону 8(800)234-82-43 и соблюдать меры безопасности.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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