В Казани опубликован график отключения горячей воды на май 2025 года

На официальном портале мэрии Казани опубликован график планового отключения горячего водоснабжения в жилых домах, подключенных к сетям АО «Татэнерго» (Казанские тепловые сети) в мае 2025 года. Отключения связаны с проведением гидравлических испытаний на магистральных и квартальных тепловых сетях, что приведет к постепенному снижению температуры горячей воды и ее последующему отключению. Возможно, даты будут скорректированы.

Список домов и график.

В случае обнаружения повреждений на коммуникациях, жители просят немедленно сообщать об этом на круглосуточную горячую линию «Казанских тепловых сетей» по телефону 8(800)234-82-43 и соблюдать меры безопасности.