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В Елабужском районе водитель Лады погиб после столкновения с грузовиком

В настоящее время обстоятельства инцидента выяс...

Екатерина Елисеева

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22 апреля в Елабужском районе 27-летний водитель автомобиля Лада, предположительно находясь в усталом состоянии, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем Scania.

В результате аварии водитель Лады скончался на месте происшествия.

В настоящее время обстоятельства инцидента выясняются, на месте работают сотрудники автоинспекции.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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