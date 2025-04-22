В Елабужском районе водитель Лады погиб после столкновения с грузовиком
Екатерина Елисеева
22 апреля в Елабужском районе 27-летний водитель автомобиля Лада, предположительно находясь в усталом состоянии, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем Scania.
В результате аварии водитель Лады скончался на месте происшествия.
В настоящее время обстоятельства инцидента выясняются, на месте работают сотрудники автоинспекции.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец