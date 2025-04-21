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БО: главы 6 районов РТ уходят в отставку

В Атнинском районе свой пост покинет 74-летний ...

pixabay

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На этой неделе смены руководителей ожидают сразу шесть районов Татарстана. Как уже сообщалось, об уходе с должности объявил глава Нижнекамска Рамиль Муллин. Согласно данным источников «БИЗНЕС Online», кадровые изменения затронут также Спасский, Бугульминский, Менделеевский, Новошешминский и Атнинский районы.

В Атнинском районе свой пост покинет 74-летний Габдулахат Хакимов, который руководил муниципалитетом почти 35 лет. В отставку уходит и другой опытный глава — Вячеслав Козлов, возглавляющий Новошешминский район с 2010 года.

Кроме того, источники сообщают, что вскоре свои должности оставят также главы Менделеевска Радмир Беляев и Спасского района Фаргат Мухаметов.

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