БО: главы 6 районов РТ уходят в отставку

На этой неделе смены руководителей ожидают сразу шесть районов Татарстана. Как уже сообщалось, об уходе с должности объявил глава Нижнекамска Рамиль Муллин. Согласно данным источников «БИЗНЕС Online», кадровые изменения затронут также Спасский, Бугульминский, Менделеевский, Новошешминский и Атнинский районы.

В Атнинском районе свой пост покинет 74-летний Габдулахат Хакимов, который руководил муниципалитетом почти 35 лет. В отставку уходит и другой опытный глава — Вячеслав Козлов, возглавляющий Новошешминский район с 2010 года.

Кроме того, источники сообщают, что вскоре свои должности оставят также главы Менделеевска Радмир Беляев и Спасского района Фаргат Мухаметов.