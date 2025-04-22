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· 16+ · Екатерина Елисеева

В России ученые начали создавать цифровых двойников для врачей и инженеров

Цифровые двойники также играют важную роль в ра...

pixabay

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Российские ученые активно разрабатывают цифровые двойники, которые уже используются в медицине, строительстве и автомобилестроении. Эти модели, основанные на искусственном интеллекте, позволяют создавать макеты будущих объектов и моделировать поведение людей, нуждающихся в медицинской помощи.

Екатерина Алексеева, руководитель проекта «Виртуальный пациент», пояснила, что система помогает студентам отрабатывать диагностику и общение с пациентами, создавая реальные медицинские случаи. Студенты используют цифровых пациентов для имитации приёмов и диагностики, основываясь на 3000 показателей здоровья.

В автомобилестроении цифровые модели помогают выявлять слабые места конструкций на ранних этапах. Филипп Дьяков, руководитель испытаний электромобиля «Атом», отметил, что это экономит время и деньги, хотя нельзя полностью полагаться на модели.

Цифровые двойники также играют важную роль в разработке дронов, помогая создавать автоматизированные системы управления на заводах. Владимир Мордасов, директор по технологическому развитию, рассказал о том, как с помощью этих технологий дрон может ориентироваться в городской среде.

Проблемы глобального масштаба, такие как пандемии или торговые войны, также могут быть смоделированы с помощью цифровых моделей. Альберт Бахтизин, профессор, отметил, что такие модели помогают предсказать последствия различных мировых событий и подготовиться к ним, пишет НТВ.

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