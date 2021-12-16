11-месячная девочка из Казани, на которую в отеле Бангкока упала столешница мраморного столика, пришла в себя, ее вывели из комы. Ребенок дышит самостоятельно, видит пока только одним глазом, половина лица не функционирует, но родители рады позитивной динамике, сообщила ее мать в социальных сетях.

По словам матери, малышка начала разглядывать родителей и все происходящее вокруг. Родители выразили бесконечную благодарность жителям Татарстана за поддержку и финансовую помощь. За двое суток неравнодушные татарстанцы собрали уже 5 миллионов рублей, причем, 3 миллиона собрали в первые сутки. Семье есть, чем расплатиться за медицинскую помощь.

Ранее мы рассказывали, что семья из Татарстана по рабочим нуждам отправилась в Таиланд, проживала в отеле. Там девочка училась ходить и взялась ручкой за столешницу, она упала и покалечила ребенка. Малышка получила черепно-мозговую травму, также ей диагностировали отек мозга, перелом носа и глазной перегородки. А за пребывание девочки в больнице врачи выставили немалую сумму.