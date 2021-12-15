63-летняя гардеробщика областной больницы в городе Челябинске попала под подозрение в убийстве. Следователи считают, что она сама сделала эвтаназию своей 89-летней матери. Возбудили уголовное дело, на допросе гардеробщица призналась, что "усыпила" родительницу, сообщает Znak.com со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Старушка умерла у себя дома в тот самый день, когда ее выписали из больницы. Дочь заявили участковому, что мама болела, но стража порядка насторожило что-то в ее поведении, и скорее интуитивно он направил тело на вскрытие.

В результате сейчас стало известно, что в крови женщины нашли сильный опиоидный анальгетик. От передозировки лекарственным средством и наступила смерть 89-летней женщины.

Установлено, что гардеробщика на работе в областной больнице взяла лекарство и ввела его матери, чтобы та не мучилась из-за имеющегося у нее недуга. Благие намерения в этом случае не учитываются, ведь эвтаназия в России запрещена. Поэтому женщине предъявлены обвинения в убийстве (по части 1 статьи 105 УК РФ).