Отец девочки, которую избивала мать, снимая истязания видео, отказался от своего ребенка. Он подписал отказную в пользу бабушки, которая хочет стать опекуном внучки, а сам уехал в другой город.

Напомним, 31-летняя жительница Казани жестоко истязала полуторагодовалого ребенка в отместку мужу, который решил уйти из семьи. Она сняла избиение на видео и отправила супругу, а тот показал его матери, и пожилая женщина обратилась в полицию. Мать ребенка арестована судом на 2 месяца. Девочка находится в больнице в Казани, у нее дефицит массы тела и множественные гематомы.

Как стало известно, девочку будет воспитывать бабушка, отец же, который до этого говорил, что будет до конца бороться за малышку, отказался от ребенка, кроме того он переехал в другой город.

Сейчас бабушка ждёт, когда внучку выпишут из больницы, так как она всё ещё проходит лечение.