Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец побывала в больнице в Казани, где с прошлой недели находится девочка, над которой издевалась на камеру собственная мать, чтобы отомстить мужу.

Вместе с детским омбудсменом к ребёнку пришла бабушка девочки Лола Федоренко. Сейчас бабушка собирает документы, чтобы оформить опеку над внучкой.

Мать малышки Алена Епанешникова отправлена в СИЗО на два месяца решением суда, а расследование уголовного дела в отношении нее взято на личный контроль главой Следкома РФ Александром Бастрыкиным.

Напомним, 31-летняя Епанешникова избивала полуторагодовалого ребенка и снимала все на видео, а потом отправила видео мужу, чтобы отомстить ему за его решение уйти из семьи.

Детского омбудсмена Ирину Волынец ужаснуло, как выглядит малышка.

"В свои год и семь месяцев выглядит как восьмимесячный ребенок!" - отметила Ирина Волынец. - Произошедшее не укладывается в голове. У ребёнка синяки, ссадины, но её жизни, к счастью, ничего не угрожает, нет ни переломов, ни повреждений внутренних органов".

У ребенка имеется дефицит веса, сообщает "АиФ Казань".

Волынец отметила, что бабушке получить опеку над внучкой будет не так просто. Нужно, чтобы оба родителя были лишены прав. Лишить их отца может будет только в том случае, если следователи докажут, что он знал об истязаниях и не предпринимал ничего, чтобы спасти дочь.

По словам бабушки, получив жуткое видео, отец в полицию не обратился. Это сделала бабушка, которой он переслал запись. А папа якобы даже пожалел потом о том, что отправил своей матери это видео.